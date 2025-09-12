Paula Echevarría, maestra en la combinación estrella de la temporada: vestido lencero negro con pantalones

Paula Echevarría (48 años) se ha convertido en una de las influencers más seguidas en España gracias a su estilo versátil, elegante y, sobre todo, accesible. Algo de lo que, una vez más, ha hecho alarde en sus redes sociales.

La actriz ha vuelto a marcar tendencia con un look que reúne dos ingredientes imbatibles: la sofisticación del negro y la sensualidad del estilo lencero.

Su elección: un vestido lencero negro de Stradivarius, una de esas piezas que elevan cualquier armario con un solo gesto.

Paula Echevarría, en sus redes sociales. Instagram

El encanto del vestido lencero

El slip dress, también conocido como vestido lencero, es una de las tendencias más fuertes de la temporada. Minimalista y sensual a partes iguales, es una prenda que se reinventa cada año.

Paula lo luce en su versión más clásica: negro, de tirantes finos y caída fluida, un diseño que realza la silueta sin necesidad de artificios y que se convierte en una declaración de estilo.

En la publicación que ha compartido en Instagram, la actriz combina el vestido con unos pantalones blancos y con accesorios sencillos, demostrando que la clave de este look está en la naturalidad.

Este año, además, se sigue llevando la combinación que arrasa en las calles y en las pasarelas: vestido + pantalón.

En su caso, lleva un vestido corto en color negro confeccionado en tejido satinado. Lleva escote pico y tirantes finos ajustables, con bajo acabado fluido y asimétrico. Su precio: 29,99 euros.

Vestido lencero de Stradivarius. Stradivarius

Un básico imprescindible

El vestido lencero negro no es solo una tendencia; se trata de una prenda perfecta en cualquier fondo de armario. Desde los años 90, cuando iconos como Kate Moss lo popularizaron, hasta su uso actual, con leggins o pantalones, sigue siendo un must para cualquier amante de las tendencias de moda.

De día, se puede combinar con una camiseta blanca básica debajo y unas zapatillas para un aire más urbano.

De noche, con sandalias de tacón o stilettos, se transforma en el aliado perfecto para una cita elegante. Paula Echevarría ha sabido exprimir esa versatilidad, mostrando que el lencero negro sigue siendo un comodín ideal.

Stradivarius, moda al alcance de todas

El gran atractivo de este look no es solo su elegancia, sino también su accesibilidad. El vestido pertenece a Stradivarius, la firma joven de Inditex que cada temporada ofrece prendas de tendencia a precios asequibles.

Gracias a Paula, este diseño promete convertirse en un best seller de la marca y, como suele ocurrir con las prendas que viste, puede que no tarde en agotarse en la web y en las tiendas físicas.