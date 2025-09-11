Los pantalones de la firma de María García de Jaime que te salvarán de cualquier apuro: su original diseño y el precio

María García de Jaime (29 años), al igual que la mayoría de las mamás de nuestro país, ya ha tenido que hacer frente a realidad de llevar a sus pequeños al colegio. Así lo ha compartido en su perfil de Instagram, donde ha sacado a relucir un vídeo en el que comenta sus sensaciones tras dejar al pequeño Fede en clase por primera vez.

"Yo también quiero ir a recoger a mi hijo ya, como me decíais muchas de vosotras ayer", ha escrito la influencer. Unas palabras que han sido respaldadas por la mayor parte de sus seguidoras, que no han dudado en compartir consejos con María.

No ha sido la reflexión de García de Jaime lo único que ha destacado del vídeo. "Amo estos pantalones", ha añadido en el post de Instagram. Minutos después, tras recibir numerosos comentarios por parte de sus followers, ha compartido en un story los detalles de la aclamada prenda de ropa.

Los pantalones que ha escogido María García de Jaime para el primer día de colegio de su hijo Fede, como no podía ser de otra forma, pertenecen a la nueva colección de su firma de ropa, Himba Collection. Destacan, principalmente, por el original diseño que presentan.

Las rayas azules sobre el fondo rojo se presentan como un absoluto acierto de cara a la inminente época otoñal. Además, se aprecian figuras de estrellas sobre el llamativo estampado.

Su corte recto y tiro alto hacen de los pantalones de la esposa de Tomás Páramo (29) una opción ideal para salvar a cualquiera de un apuro. Por el momento, es posible hacerse con ellos en la página web de Himba Collection entre las tallas XS y XL por un precio total de 129,95 euros.

No obstante, la propia María ha avisado que, una vez se agoten las existencias, no será una prenda que se vea repuesta. De ahí que todo aquel que desee hacerse con un modelo igual al de la creadora de contenido deberá hacerlo ya.

El estampado de la pieza es de lo más llamativo. De ahí que la prenda a combinar con los pantalones tenga que caracterizarse por la sobriedad y la ausencia de detalles. García de Jaime, en esta línea, se ha decantado por una camiseta básica blanca de manga larga.

En cuanto al calzado, ha optado la influencer por unas sandalias planas. El toque final, por otro lado, lo ha aportado un bolso de color gris en tamaño mediano.