Paloma Cuevas apura el buen tiempo con un vestido hecho de broderie que te enamorará

Paloma Cuevas (52 años), considerada una de las mujeres más elegantes de España, ha vuelto a conquistar las redes con una muestra de estilo impecable. En su última story de Instagram, la empresaria ha compartido una imagen que ha captado la atención de sus seguidores.

En la instantánea, la exmujer de Enrique Ponce (53) luce el vestido, modelo Sevilla Broderie, de la firma Sadie & Sand, una pieza que encarna a la perfección su sofisticación innata.

El Sevilla Broderie, valorado en 590 euros, está confeccionado en un delicado tejido de broderie blanco, con hombros descubiertos y una silueta fluida que realza la figura con sutileza.

Según la firma, se trata de un "vestido hecho de broderie que te brinda una sensualidad y elegancia al usarlo", una descripción que parece escrita para Paloma Cuevas.

La elección no es casual: el broderie, con su aire mediterráneo y romántico, se ha convertido en uno de los tejidos estrella del verano, y Paloma lo interpreta con maestría. Complementado con accesorios discretos y un peinado natural, el conjunto transmite frescura, clase y una feminidad serena.

Paloma luciendo el vestido en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

Más allá de sus apariciones públicas, Paloma Cuevas ha consolidado su papel en el mundo de la moda con una colaboración de alto nivel: la colección Paloma Cuevas x Rosa Clará.

Esta línea de vestidos de fiesta y cóctel refleja su visión estética, marcada por la elegancia atemporal, los tejidos nobles y las siluetas que exaltan la figura femenina.

Desde escotes asimétricos hasta detalles en pedrería, cada diseño lleva el sello de una mujer que entiende la moda como una forma de expresión personal.

Paloma no sólo viste con estilo: diseña con sensibilidad, y su alianza con Rosa Clará ha sido celebrada por expertos y clientas como una fusión perfecta entre tradición y modernidad.

La historia de Sadie & Sand

La firma Sadie & Sand ha irrumpido en el panorama de la moda con una propuesta que combina sofisticación, frescura y versatilidad.

Aunque aún no cuenta con una historia ampliamente documentada como las casas centenarias, su impacto reciente en el mundo del diseño femenino ha sido notable, especialmente en España y América Latina.

Sadie & Sand nace con el propósito de ofrecer prendas que celebren la feminidad sin sacrificar comodidad. Su estética se inspira en el estilo mediterráneo: tejidos ligeros, cortes fluidos y detalles artesanales como el broderie, que evocan la elegancia natural de las costas europeas.