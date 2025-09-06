Lourdes Montes deslumbra en Starlite con un bolso que pondrá la nota de color a tu look

Lourdes Montes (41 años) ha vuelto a demostrar que la elegancia no necesita estridencias. Ha sido durante su reciente visita al Festival Starlite Occident en Marbella. Allí, la diseñadora, que ha acudido con su marido, Fran Rivera (51), ha acaparado todas las miradas.

Para la ocasión, ha lucido un diseño sofisticado que ha rematado con un accesorio que ya es objeto de deseo: el bolso Tinuka en color naranja de la firma Faitia.

El modelo Tinuka, considerado el icono de la marca Faitia, destaca por su diseño curvo que evoca estructuras arquitectónicas, combinando líneas limpias con una silueta envolvente.

Confeccionado en piel de ternera de grano fino, cuenta con cierre magnético, herrajes dorados y un interior forrado en algodón orgánico. Además, incorpora un bolsillo con cremallera que aporta funcionalidad sin sacrificar estilo.

Lourdes junto al bolso que ha lucido en Starlite.

El color naranja elegido por Lourdes aporta un toque vibrante al conjunto. En un entorno como Starlite, donde conviven el glamour y la música, su elección ha sido un guiño a la artesanía contemporánea y al diseño con alma.

La firma Faitia, nacida del talento de la emprendedora andaluza Alicia Calvo, se ha convertido en un referente de la moda responsable en el sur de España. Fabricados en pequeños talleres locales, sus bolsos combinan tradición artesanal con una estética moderna y atemporal.

Modelos como el Tinuka, el Julika o el Manduka ya cuelgan de los brazos de mujeres con estilo propio, y Lourdes Montes es una de sus embajadoras más naturales.

Lourdes Montes ha construido su imagen pública sobre una base de elegancia serena. Alejada de las tendencias fugaces, su estilo se define por prendas fluidas, colores neutros, tejidos nobles y accesorios cuidadosamente seleccionados.

Como diseñadora de moda flamenca, conoce el poder de una buena silueta y la importancia de los detalles. Y como figura pública, ha sabido mantener una estética coherente, que transmite autenticidad y buen gusto.

Su presencia en eventos como Starlite confirma que Lourdes no necesita grandes artificios para destacar. Su forma de vestir habla de una mujer segura, que entiende la moda como una extensión de su personalidad y no como una imposición.