La tendencia de los shorts-calzoncillo arrasa entre las mujeres: Dulceida luce unos de Handover que cuestan 45 euros

Dice el refrán que para gustos los colores. Una frase que podría aplicarse en numerosos ámbitos de la vida. También así en la moda. Y es que si algo caracteriza sobremanera el mundo textil es la libertad de explorar nuevos estilos y diseños.

Nadie puede poner en duda que una tendencia que ha arrasado este verano entre las mujeres es el short tipo calzoncillo. Si bien fue en el año 2023 cuando comenzó a coronarse como una pieza fundamental en el armario de muchas, lo cierto es que ha sido estos últimos meses cuando las principales firmas han innovado con diseños y llamativos tejidos de este tipo de prendas.

Una de las últimas en sumarse a la tendencia de este tipo de prendas ha sido Dulceida (35 años). Tal y como ella misma ha compartido en un story de Instagram, se ha decantado por un modelo de la firma Handover, una de las marcas que más arrasan entre las chicas de la Generación Z, especialmente por estas piezas de ropa.

Los pantalones que ha lucido en redes sociales la influencer se encuentran disponibles en la nueva colección de Handover entre las tallas XS y L. Destacan, entre otros aspectos, por la combinación de los colores azul y rojo y su estampado de cuadros. ¿Su precio? Es posible hacerse con ellos por 45 euros.

Dulceida, en un 'story' de Instagram.

El short tipo calzoncillo es ya de por sí una prenda de ropa de lo más llamativa. Dulceida, así, ha combinado la pieza con una camiseta básica blanca ajustada. En cuanto a los complementos, ha optado por un bolso con correa ancha en marrón y detalles en dorado.

Ha querido ir un paso más la creadora de contenido catalana y se ha subido a unas botas negras de caña alta. En la misma línea, ha escogido unas gafas de sol para protegerse de los escasos rayos de sol que acontecen a pocos días de que el verano llegue a su fin.

La tendencia de los shorts tipo calzoncillo no es del agrado de todas. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, han sido muchas las celebridades que se han dejado ver luciendo este tipo de prendas. Entre ellas se encuentran Kylie Jenner (28), Bella Hadid (28) o Kendall Jenner (29).

En este lado del charco, una de las famosas que no ha podido evitar caer sucumbida ante la tendencia ha sido Rocío Osorno (37). De hecho, varias han sido las ocasiones en las que la diseñadora sevillana ha lucido algún modelo.