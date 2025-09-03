Ana Obregón vuelve a confiar en un espectacular vestido de Celia B y lo combina con unos cómodos tacones de Magrit

Ana Obregón (70 años) ha vuelto a la nueva temporada del programa Y ahora Sonsoles por todo lo alto. La colaboradora del formato de Antena 3 ha regresado a la pequeña pantalla tras un periodo vacacional y lo ha hecho dando una exquisita lección de estilo.

Una vez más, la actriz y bióloga ha compartido los detalles del estilismo con el que se ha dado cita en la televisión. Un look que ha enamorado una vez más sus miles de seguidoras en Instagram.

Fiel amante de los vestidos de la firma Celia B, Obregón se ha vuelto a enfundar un modelo de la marca. En esta ocasión, la televisiva se ha decantado por el artículo Alma, que destaca principalmente por su llamativo color coral iridiscente.

El vestido Alma cuenta con una falda estructurada que crea una silueta imponente, mientras los tirantes finos anudados le aportan un toque delicado de lo más ideal. Destacable es el escote minimalista y líneas simples.

Disponible en la página web de Celia B, es posible hacerse con el mismo vestido que ha lucido Ana Obregón en Y ahora Sonsoles entre las tallas 2XS y 2XL. ¿Su precio? Está situado en 320 euros.

Habla por sí solo el vestido. Nadie puede poner esto en duda. Ya sea por su escote, color o caída, lo cierto es que el modelo Alma de Celia B es único y especial. De ahí que Ana Obregón haya sido rigurosa a la hora de escoger el calzado con el que combinar la prenda de ropa.

Modelo Alma de Celia B.

Se ha decantado la expareja de Alessandro Lequio (65) por el modelo Mar de la firma de calzado y accesorios Magrit. Se trata de un salón destalonado de punta fina, fabricado en piel bronce. Con apenas un tacón de cuatro centímetros, se presenta como una opción cómoda y elegante para el día a día.

El toque final del look, como suele ser costumbre, lo aportan los complementos. Para dar el broche de oro a su estilismo, Obregón ha escogido una serie de accesorios en dorado. Así, la actriz y bióloga ha lucido un par de brazaletes y un collar en el mismo tono.

No ha desvelado Ana la firma a la que pertenecen los accesorios dorados. Sin embargo, sí ha desvelado quién está detrás de esta suerte de estilismo. Y no es otra que Verónica Suárez, una de las estilistas de moda y lifestyle más aclamada de los últimos tiempos.