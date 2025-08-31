Violeta Mangriñán deslumbra con el bikini verde más lujoso y exclusivo del verano

Violeta Mangriñán (31 años) se ha convertido en uno de los nombres más importantes del panorama digital español. La creadora de contenido ha logrado construir un estilo propio en el que conviven las tendencias más atrevidas con piezas de lujo, siempre con un sello personal que sus seguidores adoran.

La influencer, que ha tenido un verano de lo más ajetreado, entre mudanzas, viajes y planes con amigos y familia, también ha tenido tiempo para pasar sus días relajada en la piscina y disfrutando de su nueva casa en Madrid, con sus hijas y su novio, Fabio.

En esta ocasión, Violeta ha elegido un bikini de la firma Reina Olga que se ha convertido en uno de los más comentados en las redes durante esta semana. Es verde y se trata de uno de los más exclusivos de la firma.

Violeta Mangriñán con un diseño en verde de Reina Olga. Instagram

Se trata del modelo Splash, un bikini verde que eleva el clásico diseño mini a una categoría superior. Con un precio de 145 euros el top y 165 euros la braguita, la prenda combina sensualidad y exclusividad, dos características que encajan a la perfección con la estética de Violeta.

Sus seguidores no han tardado en destacar lo favorecedor que resulta este color, capaz de resaltar el bronceado veraniego.

El top, con tirantes y copas ajustables, está diseñado para ofrecer una cobertura mínima y potenciar un escote de impacto a la vez que ayuda al mayor bronceado de su cuerpo. Su corte de triángulo, sencillo, se transforma en sofisticado gracias a los detalles que lo acompañan.

También incluye piezas metálicas en forma de conchas bañadas en oro, realizadas a mano en Venecia, que convierte este bikini en una auténtica joya textil.

Bikini Splash Verde. Reina Olga

En cuanto a la braguita, su silueta minimalista la hace más sensual y esto, junto al verde intenso con adornos dorados en los laterales, hace un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno.

Además, los acabados de este bikini han sido hechos para que sea resistente al cloro y al agua salada, según indica la propia firma.

El bikini verde de Violeta Mangriñán es, sin duda, mucho más que una prenda de playa. Representa un estilo de vida en el que la moda se vive con mucha pasión, se disfruta con naturalidad y se luce con seguridad.

Y una vez más, Violeta demuestra que si algo debe hacer ella es seguir marcando el rumbo de las tendencias del verano.