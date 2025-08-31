Paz Vega apuesta por la moda francesa con este vestido bordado que ha combinado con unas alpargatas de Toni Pons

Paz Vega (49 años) se encuentra inmersa en una suerte de vacaciones en Punta Cana. Ella misma ha revelado en sus redes sociales el destino por el que se ha decantado para disfrutar de los últimos días de verano. También así el enclave de lujo en el que se ha hospedado.

La afamada modelo ha elegido un resort de lujo que cuenta con un spa "increíble" y una serie de spots de ensueño en los que poder inmortalizar algunos de los posados que Vega acostumbra a compartir a sus miles de seguidores en redes sociales.

Haciendo una vez más alarde de su exquisito gusto por la moda, la también actriz ha sacado a la luz una instantánea que ha titulado "Días para reflexionar". Una fotografía en la que se muestra Vega enfundada en un vestido de lo más ideal.

El vestido de Vega lo firma Rouje, una de las marcas francesas más aclamadas entre la jet set. En concreto, Paz se ha decantado por el modelo Ruthy. Se trata de un vestido midi fluido con bordado en color crudo.

Los detalles marcan la diferencia del vestido que ha lucido Paz Vega con cualquier otro que se le pueda parecer. El modelo de Rouje, así, destaca por el cierre con lazo en la espalda así como la bata en cintura y hombros. En cuanto a su precio, es posible hacerse con él por 135 euros. Antes, cabe mencionar, estaba situado por encima de los 200.

Vestido de Ruthy de Rouje.

No es en crudo el único color en el que se encuentra el vestido de la actriz y modelo. La web de Rouje ofrece el mismo modelo en negro. Ambos están disponibles entre las tallas 34 y 44, aunque varias de ellas han colgado ya el cartel de sin stock.

Habla por sí mismo el vestido que ha lucido Paz Vega y eso nadie puede ponerlo en duda. Sus cuidados detalles son la férrea prueba de ello. No obstante, la actriz ha dado el toque final con un calzado de lo más estiloso y apropiado.

Paz, siguiendo por la línea de lo artesanal, ha combinado el modelo de Rouje con unas alpargatas de Toni Pons, una de las firmas de calzado preferidas de la reina Letizia (52).

En las imágenes, la intérprete luce las alpargatas June-Ma, un modelo que se ha consolidado como must-have de la temporada. El diseño, vegano y de inspiración mediterránea, destaca por su estética tipo babucha con pala en rafia multicolor y su suela de yute cosida a mano en España.