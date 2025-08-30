Amelia Bono convierte el chaleco bordado en la primera prenda estrella del otoño

Amelia Bono (43 años) vuelve a demostrar que su estilo es un referente dentro del panorama nacional. La empresaria e influencer, que ha convertido su perfil de Instagram en un auténtico escaparate de tendencias, ha sorprendido recientemente con un look que promete marcar la pauta de la temporada.

En uno de sus veranos más disfrutones, la influencer se ha consolidado como una de las mujeres que más tendencias ha mostrado durante estos meses. Y, en su última aparición, ya ha comenzado a mostrar una de las prendas que más se verán en otoño y que, con la vuelta a la oficina, las expertas en moda desearán tener en el armario.

Sin duda, Bono sabe que todo lo que incluye en su vestidor interesa a las que más saben. Y ahora, ellas ya tienen fichado el chaleco de la firma española Maksu, una pieza que empieza a captar la atención de las amantes de la moda y que se perfila como uno de los imprescindibles del otoño.

Amelia Bono con chaleco de Maksu. Instagram

Se trata del chaleco Fátima, disponible por 100 euros, una inversión accesible teniendo en cuenta la calidad y la versatilidad que ofrece. Maksu es conocida por su trabajo artesanal y su apuesta por la moda femenina con un sello contemporáneo.

En esta ocasión, ha presentado una pieza confeccionada en algodón blanco, adornada con bordados florales y un acabado acolchado que aporta una textura única.

El corte recortado en la cintura realza la silueta y convierte al chaleco en un aliado tanto para estilismos de día como para propuestas más sofisticadas de noche, en las frías tardes de otoño.

Además, Bono ha sabido integrarlo con mucha naturalidad, ya que lo ha convertido en protagonista en un look donde el blanco es el color predominante.

Chaleco Fátima. Maksu

La clave de este chaleco está en su equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Los bordados florales suavizan la estructura de los hombros, otorgando un aire romántico, mientras que su silueta contemporánea encaja a la perfección con la estética relajada y chic que domina el armario de Amelia Bono.

Además, su versatilidad lo convierte en un comodín de temporada: puede lucirse sobre camisetas básicas, blusas vaporosas o incluso vestidos, adaptándose con facilidad a múltiples escenarios. El chaleco Fatima de Maksu no solo es una prenda de temporada, sino también una declaración de estilo.

Amelia Bono sabe que, por 100 euros, esta prenda es una inversión de lo más inteligente y que permitirá actualizar el vestidor de cualquier experta sin grandes esfuerzos.