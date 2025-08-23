Gema López encuentra en su firma de ropa el conjunto de punto ideal para la vuelta a la rutina: cuesta 80 euros
La periodista ha lucido recientemente el modelo Avery de su marca, Ne&Nu. Tanto el top como la falda se venden por separado en su web.
No es secreto para nadie que el final de agosto es época de absoluto trabajo para las principales firmas de ropa. Es en este momento cuando las marcas sacan a relucir sus nuevas propuestas de cara a una época marcada por la llegada del frío.
Cierto es que el verano sigue de momento su curso y aún quedan varias semanas para decir adiós a las altas temperaturas. Sin embargo, eso no impide que sean muchas las que quieren hacerse con prendas de ropa formadas por un tejido un tanto más abrigado.
Gema López (54 años), haciendo una vez más alarde de su exquisito gusto por la moda, ha compartido recientemente en su perfil de Instagram una opción que cumple todas estas características. Un conjunto que precisamente forma parte de Ne&Nu, la firma de ropa que regenta desde hace unos años.
La colaboradora de Espejo Público ha sacado a la luz un vídeo en el que aparece enfundada en un dos piezas. López, en concreto, se ha decantado por el modelo Avery de su firma de ropa. Se trata de un conjunto en punto crochet calado que destaca, entre otros aspectos, por su cuidado color beige dorado.
El top se diferencia de cualquier otro que se le asemeje gracias a su escote redondo, corte ajustado y rematado con patente acanalada. La falda, por su parte, sobresale gracias a su caída y las aberturas en los laterales.
El conjunto en su totalidad se encuentra disponible en la página web de Ne&Nu por un precio de 80 euros. Mientras el top está situado en 35 euros, toda aquella que no pueda evitar caer rendida ante la falda puede hacerse con ella por 45 euros. Así, la marca de Gema López da la oportunidad de comprar ambas prendas por separado.
La que fuera un rostro reconocido de Telecinco ha combinado su conjunto con unas sandalias de esparto. Una opción acertada, aunque no del todo factible para muchas con motivo de la plataforma que presentan. En esta línea, EL ESTILO de EL ESPAÑOL recomienda añadir al dos piezas de Gema un calzado plano. Al tratarse de piezas de ropa en color beige, cualquier color le sentaría ideal.
Ne&Nu es una marca de ropa estilo boho en la que la colaboradora del extinto Sálvame figura como administradora única. "Porque hay personas que aparecen en tu camino en el instante preciso y te aportan la sensación de haber estado siempre junto a ti y te enseñan a ver lo que tú no has visto", se puede leer en la web.