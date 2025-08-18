Marta Pombo tiene el anillo de la Virgen de Covadonga que todas las mujeres religiosas quieren en su joyero

Marta Pombo (29 años) y sus hermanas se han convertido en algunas de las influencers más destacadas del panorama español. Su estilo combina elegancia, modernidad y un toque personal que la distingue en cada publicación.

Más allá de sus looks cotidianos, Marta sabe cómo convertir los detalles más pequeños en auténticos protagonistas, demostrando que la moda también puede reflejar identidad y valores.

Este verano no ha sido la excepción: desde sus vacaciones por Cantabria, no ha dejado de compartir contenido y de generar inspiración entre sus seguidores.

Marta Pombo con un anillo de la Virgen de Covadonga. Instagram

En una de sus últimas apariciones en redes, Marta ha captado todas las miradas con un accesorio muy especial: un anillo tipo sello de Moncollier que representa a la Virgen de Covadonga. La pieza, diseñada para el dedo meñique, destaca por su acabado dorado y por el delicado brillo de sus circonitas.

Lejos de ser un simple complemento, este anillo se convierte en un símbolo de protección y estilo, fusionando la devoción personal con una propuesta de moda actual.

"La Virgen está siempre conmigo", ha escrito Marta en sus redes sociales, hablando de la importancia de la fe en su vida y de lo bien que le hace tener este anillo.

Un diseño en el que cada curva y relieve ha sido trabajado con precisión para resaltar la figura de la Virgen, mientras que las circonitas añaden un toque sutil de luz que capta la mirada. Marta lo combina con otras piezas minimalistas, creando un contraste perfecto entre el simbolismo de la pieza y la modernidad de su conjunto.

Cova Anillo Oro de la colección ALENAVBAS x MONCOLLIER. Moncollier

La moda siempre es un reflejo de la personalidad de cada uno y, en el caso de Marta Pombo, transmite mucho más. Esta pieza es un diseño exclusivo de la colección ALENAVBAS x MONCOLLIER y está disponible en su web para todas aquellas que deseen tenerlo en su joyero.

Tiene un precio de 42 euros y su versatilidad permite llevarlo tanto en outfits de día como en estilismos más elaborados para la noche.

En definitiva, el anillo de Moncollier es mucho más que un accesorio: es una declaración de estilo y de identidad. Marta Pombo vuelve a dejar claro que los detalles marcan la diferencia y que, con una pieza bien elegida, cualquier look puede convertirse en inolvidable.

Una vez más, convierte su estilo, su personalidad y su actitud en una misma sintonía, donde la fusión le permite marcar la diferencia.