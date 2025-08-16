Rocío Osorno tiene la falda de Zara que elevará tu 'look' y aún podrás llevar en otoño e invierno

Rocío Osorno (38 años) se ha consolidado como una de las grandes referentes de la moda española. Su estilo combina elegancia y tendencia, con un toque personal que hace que cada look sea único. La diseñadora no duda en apostar por prendas que marcan la diferencia y que, rápidamente, se convierten en objeto de deseo.

Tras mostrar en sus redes sociales su nueva casa en la playa y lograr que todos sus seguidores se enamoren de esta propiedad, la influencer deja claro que el estilo forma parte de su vida. En su última publicación ha vuelto a sorprender, esta vez con la elección de una mini falda de Zara que promete conquistar el armario de las más expertas en moda.

La falda en cuestión destaca por su diseño innovador y llamativo. Con delantero cruzado y enroscado, consigue un efecto visual que estiliza la silueta, mientras que su forro interior garantiza comodidad y libertad de movimiento. Una propuesta de Zara que ya se ha convertido en imprescindible para las noches de verano.

El diseño cuenta con una abertura frontal que aporta un aire atrevido y sexy, con el que logra mantener la sofisticación y que lo convierte en una pieza perfecta para cenas informales donde se busca el toque más chic.

Rocío ha sabido elevar esta falda a otro nivel al combinarla con una blusa vaporosa en color verde oliva. La suavidad del tejido contrasta con el brillo de las lentejuelas, logrando un equilibrio entre romanticismo y modernidad.

Además, el detalle de las sandalias transparentes de tacón alto aporta una sensación de ligereza al conjunto, un guiño a la tendencia de calzado minimalista que comenzó a imponerse en 2020 y que Osorno sigue recuperando con maestría.

Falda Mini Cruzada Lentejuelas. Zara

Lo más sorprendente de esta falda es su capacidad para adaptarse a distintos estilos. Puede formar parte de un look de noche con tacones llamativos y accesorios dorados, o reinterpretarse en un outfit más casual con sandalias planas y una camiseta básica.

A pesar de estar agotada en la web de la firma de Inditex, la falda aún está disponible en tiendas físicas. Su precio es de 25,95 euros, lo que la convierte en una adquisición accesible para quienes quieren añadir un toque de glamour a su armario sin renunciar al estilo.

Rocío Osorno demuestra una vez más su capacidad para interpretar las tendencias y adaptarlas a su propio estilo. La mini falda de lentejuelas de Zara no solo refleja su buen gusto, sino que también confirma su habilidad para convertir piezas sencillas en looks de lo más ideales.