Este es el calzado estrella que revoluciona el armario masculino este verano

El calzado estrella del verano es de Genuins. Cedida a EL ESPAÑOL

Cuando pensamos en calzado masculino para el verano, lo habitual es imaginar deportivas, alpargatas o, en el mejor de los casos, unas sandalias sencillas. Sin embargo, la moda no deja de sorprendernos y, en 2025, una pieza que está conquistando el armario masculino es, sin duda, el zueco.

Lejos de las clásicas Crocs con charms o combinados con calcetines que usan los más atrevidos, se puede decir que los zuecos con estilo, versátiles y son capaces de elevar cualquier look estival.

Esta temporada, la firma española Genuins pone el foco en los zuecos como la alternativa perfecta para el hombre contemporáneo que busca comodidad sin sacrificar estilo.

Sandalias elegidas por hombres y firmadas por Genuins. Cedida a EL ESPAÑOL

Fabricados íntegramente en España y con materiales de alta calidad (incluyendo opciones veganas), estos modelos combinan estética y funcionalidad con suelas de EVA y entreplantas de corcho y foam, lo que garantiza una pisada ligera y cómoda incluso en los días más largos de verano.

Entre sus propuestas, destaca el Riva Velour, un modelo unisex que se presenta en una paleta de colores naturales ideal para combinar con múltiples estilos. Su diseño con puntera redondeada, plantilla anatómica y hebilla ajustable asegura un ajuste perfecto para cualquier tipo de empeine. ¿Lo mejor? Se puede llevar con o sin calcetines, adaptándose a diferentes temperaturas y ocasiones.

Desde el tono topo para un look discreto y elegante, pasando por el kaki que añade un aire aventurero, hasta el marrón chocolate, que aporta calidez y sigue las últimas tendencias. No falta tampoco la opción en negro con acabado de goma, para los más casual que quieran un toque informal en sus outfits.

Para quienes prefieren un estilo más clásico y sofisticado, Genuins ofrece el Louis Nubuck. Este zueco, pensado para el hombre tradicional y elegante, se inspira en el mocasín destalonado, con puntera cuadrada, costuras a contraste y un antifaz a tono en el empeine.

Zuecos Riva Velour Terra, Louis Nubuck Taupe y Riva Oiled Leather Kaki. Genuins

Finalmente, para los amantes de la moda urbana y las referencias vintage, el Riva Oiled Leather Habana es la apuesta ideal. Este zueco de acabado desgastado y aire ochentero tiene un toque rompedor y actual que lo hace perfecto para combinar con bermudas oversize y sudaderas, o para ser la estrella en los festivales del verano junto a una chaqueta de cuero.

Una opción audaz que no pasará desapercibida y que responde a las tendencias más atrevidas de la temporada.

En definitiva, Genuins ha logrado crear una colección de zuecos que responde a la diversidad del hombre moderno. Si aún no los has probado, este verano puede ser el momento perfecto para darles una oportunidad y renovar tu armario con esta tendencia que pisa fuerte.