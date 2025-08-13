El calzado del verano es de esta firma, que convierte cada paso en arte

La firma española Trápala, liderada por la diseñadora Cristina Casadevall, vuelve a sorprender con su nueva colección de verano, Mediterránea. Esta propuesta no es solo una línea de zapatos; es una experiencia que une moda, arte y territorio en una fusión perfecta.

Inspirada en la esencia y los paisajes del sur, la colección captura la luz, los colores y los aromas que envuelven el Mediterráneo, convirtiendo cada par en una obra única.

Mediterránea está compuesta por siete modelos con nombres italianos cargados de significado: Sabbia, Ombra, Olivo,Spuma,Solana, Terracotta y Calma. Cada diseño es una metáfora visual que rinde homenaje a la naturaleza y al sentimiento de esa costa bañada por el sol.

Fotografía cedida por Trápala.

La calidez de la piedra, el aroma de los olivos o la espuma del mar cobran vida en materiales nobles y acabados artesanales, que reflejan el compromiso de la firma de Casadevall con la calidad y la autenticidad.

Cristina Casadevall define esta colección como "arte llevado al asfalto, verano en movimiento". Su sensibilidad pictórica se traduce en zapatos que no son solo accesorios, sino manifiestos emocionales.

La paleta de colores y texturas evoca sensaciones que van desde la suavidad de la arena (Sabbia), hasta el azul profundo del mar (Calma), pasando por el misterio de las sombras (Ombra) o la fuerza natural del olivo (Olivo).

Cada modelo invita a caminar con intención, a transformar el paseo en una expresión artística. Fiel a su filosofía de lujo emocional, Trápala dirige esta colección a mujeres con alma viajera y mirada cultural, que buscan en el calzado algo más que estilo: una declaración personal.

Fotografía cedida por Trápala.

Producidos en España, los zapatos son ediciones limitadas que honran la artesanía tradicional, garantizando exclusividad y singularidad para cada clienta.

Este verano, la tienda insignia de Trápala en Zaragoza (C/ Casto Méndez Núñez 19) se convierte en un espacio inmersivo donde moda y arte dialogan. Bajo el concepto Art Walking, la marca refuerza su idea de que el arte no se limita a los museos, sino que se lleva puesto y se vive en cada paso. Sin duda, se convierte en una compra que va más allá de un bonito calzado, tiene historia.

En un mundo dominado por la moda rápida, Trápala apuesta por la autenticidad y la emoción, redefiniendo el calzado como una experiencia sensorial y cultural. Con Mediterránea, cada paso es una historia, una huella imborrable que va más allá de la moda.