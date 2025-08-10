El vestido blanco de Vicky Martín Berrocal es el más deseado de la temporada y también sirve para una preboda

Vicky Martín Berrocal (52 años) ha dado con la clave del look veraniego perfecto: sofisticado, versátil y con ese toque minimalista que tanto le caracteriza. La empresaria y diseñadora ha compartido en redes una imagen en la que posa de forma relajada y deslumbrante (como siempre) con una prenda que ya se ha colado en la lista de deseos de muchas expertas.

Se trata del vestido Lila, de la firma Alex Rivière Studio, una pieza de silueta maxi que combina a la perfección sencillez y elegancia. En blanco impoluto y con detalles que elevan el conjunto, se ha convertido en uno de los favoritos de Vicky para este verano, tal y como ella misma ha confesado: "No me quito este vestido".

Con escote en V, botones a lo largo del pecho y una cinta que se anuda alrededor del cuello, el Vestido Lila está diseñado para destacar sin esfuerzo y, además, puede servir para las prebodas de las mujeres más atrevidas. Sus mangas largas terminadas en puños añaden un guiño refinado, mientras que el tejido garantiza caída, frescura y comodidad.

Vicky Martín Berrocal con un vestido de Alex Rivière Studio. Instagram

Disponible únicamente en las tallas XS y S, esta prenda ha entrado en rebajas y puede adquirirse por 248 euros en la web oficial de la firma. Un detalle importante teniendo en cuenta su popularidad creciente desde que Vicky lo luciera con su habitual porte sofisticado y un moño pulido que dejaba todo el protagonismo al vestido.

Lo que más llama la atención es su capacidad para adaptarse a diferentes momentos del día: puede llevarse con sandalias planas para un almuerzo junto al mar o combinarse con tacones y joyas para una cena más formal. Vicky optó por un estilo más relajado, con gafas de sol negras y un bolso amplio como únicos accesorios.

Vestido Lila. Alex Rivière Studio.

La imagen, tomada en un sofá fucsia que contrasta con el blanco del vestido, una declaración de intenciones: menos es más. Vicky no necesita muchos filtros para brillar. Su apuesta por prendas bien elegidas, que mezclan diseño y buen gusto, es algo normal en su estilo personal.

Una vez más, Martín Berrocal ha demostrado por qué es un icono de moda en España. Con este vestido blanco, no solo ha sabido acertar con una de las grandes tendencias de la temporada, sino que confirma que vestir bien es, sobre todo, saber elegir. Y ella lo hace con maestría.