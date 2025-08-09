Estas son las zapatillas del verano que combinan estilo urbano y resistencia industrial

Cuando suben las temperaturas, elegir un calzado que combine comodidad, frescura y estilo se convierte en una prioridad. Las zapatillas de lona se han consolidado como un imprescindible del verano, especialmente entre quienes no renuncian a las sneakers ni en los días más calurosos. Pero si buscas algo más que lo clásico, las Hex + Canvas de CAT Footwear son esa opción diferente que marca la diferencia.

Esta nueva silueta urbana destaca por su diseño funcional, pero con carácter. Su exterior, confeccionado en lona de alta resistencia, ofrece un acabado limpio y desenfadado, ideal para looks de diario. A ello se suma su suela de goma con alta tracción, pensada para ofrecer seguridad en cada pisada, incluso en los entornos más urbanos. El interior acolchado y su plantilla ergonómica elevan la experiencia con un confort que acompaña durante horas.

Zapatillas HEX + CANVAS Total Eclipse. Precio: 84,90 euros. CAT Footwear

Pero no solo destacan por su comodidad. Las Hex + Canvas son versátiles y con mucho estilo. Están disponibles en varios colores, lo que permite jugar con diferentes registros: desde un look relajado con vaqueros anchos o pantalones de lino, hasta combinaciones más sofisticadas con faldas midi o camisas oversized. Además, su suela con diseño de patrón hexagonal añade un toque industrial que las distingue del resto.

Esa inspiración industrial no es casual. CAT Footwear tiene sus raíces en el universo de Caterpillar, la emblemática marca de maquinaria pesada. De hecho, su historia comienza como una firma especializada en calzado de trabajo, pensado para resistir las condiciones más exigentes. Caterpillar ha sido clave en la construcción de ciudades y en la conexión de territorios; un símbolo global de fuerza, potencia y avance imparable.

Zapatillas HEX + CANVAS Elmwood. Precio: 84,90 euros. CAT Footwear

Hoy, esa misma fuerza se traslada a una colección pensada para el ritmo dinámico de la vida urbana. CAT Footwear ha sabido reinterpretar su esencia industrial para conquistar el asfalto con diseños resistentes, modernos y llenos de personalidad. Las Hex + Canvas condensan esa filosofía: zapatillas que no entienden de límites, que apuestan por la funcionalidad sin renunciar al estilo.

Porque no todas las máquinas son gigantes. A veces, basta un buen par de zapatillas para avanzar con paso firme, con actitud y sin dar marcha atrás. Así son las nuevas Hex + Canvas: una declaración de intenciones para quienes pisan con seguridad, incluso bajo el sol del verano.