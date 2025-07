Paula Echevarría se pasa al 'estilo sailor' con un vestido perfecto para disfrutar de sus vacaciones en Asturias

Si hay algo que sabe hacer Paula Echevarría (47 años) es convertirse en el referente de moda que muchas mujeres necesitan. La actriz está disfrutando de un verano de lo más movido, sin apenas tiempo para respirar y con numerosos planes a diario.

Durante estos días de descanso en su tierra, Asturias, no ha dejado de mostrarnos grandes looks de vacaciones. Pero lo más interesante no es solo su capacidad para combinar estilo y comodidad, sino que ha caído rendida ante una de las tendencias del momento: el estilo sailor, que ya ha conquistado a muchas expertas en moda y que se ha convertido en el protagonista de su última aparición.

Entre plan y plan, Paula siempre encuentra un momento para inmortalizar sus looks, y esta vez una de sus fotos ha robado corazones. No, no se trata de una imagen junto a su hijo Miki (4). En esta ocasión, la actriz ha acaparado todas las miradas con un vestido negro de rayas blancas, con aberturas laterales, que ya se perfila como uno de los más deseados del verano.

Se trata del vestido Sailor de la firma Fetiche Suances, un diseño midi confeccionado en tejido elástico de canalé que se adapta al cuerpo como una segunda piel. Su diseño asimétrico, con escote de un solo hombro y aberturas laterales rematadas con anillas metálicas, marca la diferencia y le aporta una actitud única.

Este vestido realza la silueta como pocos. Las rayas marineras en blanco y negro aportan un aire atemporal y chic, mientras que los estratégicos cut outs en la cintura estilizan la figura y añaden ese toque sexy que lo convierte en una opción ideal para eventos, cenas o fiestas veraniegas.

Vestido Sailor. Fetiche Suances

Sin duda, este diseño se ha consolidado como uno de los más versátiles de la temporada. Lo tiene todo: es original, atrevido, estiliza, y lleva el inconfundible sello de la firma de confianza de la actriz asturiana. Este verano, ya sea en Marbella o en Asturias, Paula tiene claro que va a brillar allá donde vaya.

Además, es una prenda con mucha personalidad que podría considerarse atemporal, ya que el estilo marinero nunca pasa de moda. Tiene un precio de 172,50 euros y está disponible en la web oficial de la marca, así como en otras plataformas multimarca. Un diseño que ha conquistado a los seguidores más fieles de Paula Echevarría, convirtiéndose en motivo de conversación y deseo.