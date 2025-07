Si te gusta el 'animal print', ficha el bikini favorito de Gemma Pinto: es de Calzedonia

"Fave place, fave bikini". Así titula Gemma Pinto (28 años) su última publicación de Instagram en la que, como bien dice, posa desde uno de sus enclaves favoritos, Menorca, y con su look de playa favorito. Al menos, el de esta temporada estival.

La creadora de contenido, concretamente, se muestra con un dos piezas en animal print, firmado por la marca italiana Calzedonia, un referente en el sector que también conquista a amigas y compañeras de trabajo, como Laura Escanes (29).

En el caso de la novia de Marc Márquez (32), se trata de una elección con la que reafirma que el animal print sigue siendo un estampado recurrente en la moda y un recurso infalible para quienes desean diferenciarse sin perder sofisticación durante sus vacaciones estivales.

La prenda superior es un bikini triángulo de cortina con relleno extraíble y sin aros para un efecto natural. Los tirantes con ojal en el extremo se pueden insertar en la banda de la espalda o anudarse en la nuca. Un detalle que le aporta versatilidad al look. A día de hoy, está disponible en la página web de la firma, de la que es embajadora Gemma Pinto, por 30 euros.

Calzedonia ofrece varias alternativas para combinarlo, pues ha confeccionado distintas braguitas con el mismo print.

La creadora de contenido catalana ha elegido un modelo tipo brasileña, cuya cintura está ligeramente redondeada en la parte delantera, que permite llevarla de forma clásica o más alta. Esta pieza tiene un valor de 20 euros. Así, de querer copiar con exactitud el estilismo de la novia de Marc Márquez, deberán desembolsar un total de 50 euros.

Por las fotografías que ha compartido en sus redes sociales -diferentes posados a bordo de un yate-, no hay mayores detalles sobre el look elegido por Gemma Pinto para navegar por las costas menorquinas. Al margen de un pañuelo multicolor que ha llevado en su melena, así como diferentes cadenas doradas colocadas estilo layering, dichas imágenes no descubren con qué piezas ha combinado la catalana su bikini favorito de la temporada.

No obstante, al tratarse de un dos piezas con estampado animal print -en marrón y negro-, lo ideal es lucirlo con piezas básicas y sencillas que no resten protagonismo al bikini. Por ejemplo, caftanes, pareos o complementos en tonos neutros o metalizados. Esta última, una opción ideal para quienes no quieren pasar desapercibidas. Ni siquiera en la playa.