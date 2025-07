Paula Echevarría demuestra que es posible estar ideal hasta en la playa: descubrimos los detalles de su nuevo bañador

Paula Echevarría (47 años), al igual que buena parte de la población española, se encuentra de vacaciones. En su caso, se ha trasladado hasta Candás, en Asturias, el pueblo de su madre. Desde allí, ha seguido sirviendo de referente a sus miles de seguidoras en redes sociales con sus estilismos.

Completamente relajada sobre una toalla en la playa del municipio asturiano, la pareja de Miguel Torres (39) ha sacado a relucir una prenda de baño que ha enamorado a sus seguidoras de Instagram. Un bañador de un color básico con detalles cuidados que lo hacen una pieza completamente distinta.

La afamada actriz ha escogido un bañador asimétrico en color marfil con el detalle de una flor superpuesta. Se trata de una opción elegante y original para quienes buscan un traje de baño cómodo, con sujeción y estilo diferenciador. Ideal para destacar en la playa o la piscina sin renunciar al la comodidad.

Una apuesta comodísima y acertadísima la que ha lucido Paula para los días de playa o piscina este verano. Un bañador que forma parte de la nueva colección de la firma Ysabel Mora y que se presenta como un éxito total, pues apenas quedan tallas en stock en la página web de la marca.

Paula Echevarría, con el bañador de Ysabel Mora. Instagram

Ysabel Mora ofrece el mismo modelo que ha lucido Echevarría en color negro. Ambos se encuentran disponibles por 39,99 euros. Antes, cabe recalcar, estaban situados en 45,95 euros. No obstante, la oferta de tallas al cierre de este artículo es escasa, también a consecuencia de las rebajas de la firma.

La que fuera mujer del cantante David Bustamante (43) ha vuelto a dar una lección de estilo. Ha demostrado una vez más Paula Echevarría que es posible ir elegantísima hasta a la playa. También así ha premiado la comodidad al escoger un bañador y no un bikini.

El toque final del look playero de la actriz, como no podía ser de otra forma, lo han aportado los accesorios. Una de las apuestas más acertadas de Paula ha sido un sombrero con diversos y variados colores. Aunque no ha desvelado los detalles del complemento, lo cierto es que plataformas como Shein o Amazon venden opciones similares.

El broche de oro lo otorgan las gafas de sol blancas. Un modelo ideal y esencial para protegerse de los incesantes rayos de sol característicos de esta época del año.