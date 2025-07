El marrón chocolate y el azul es la combinación que necesitabas en tu armario y no sabías: palabra de Anna Padilla

El marrón chocolate y el azul es una combinación ideal. Así lo ha confirmado recientemente Anna Padilla (28 años) en un post de su perfil de Instagram. "Estoy obsesionada", ha comentado la creadora de contenido en redes sociales junto a una imagen en la que comparte los detalles de su estilismo.

Padilla, en este sentido, se ha hecho con una camiseta de rayas de su firma de ropa, NoNiNá. Una prenda de ropa de manga larga con el logo de una raspa de pescado bordado. Si bien la marca la cataloga como camiseta, lo cierto es que se puede utilizar también como sudadera fina para el verano.

La pieza que ha lucido Anna Padilla en Instagram forma parte de la nueva colección de su firma. Se encuentra disponible entre las tallas S y XL, aunque varias de ellas están a punto de colgar el cartel de sin stock. ¿Su precio? Es posible hacerse con el mismo modelo de la influencer por 39,90 euros.

La camiseta de rayas de Anna Padilla permite un sinfín de combinaciones gracias a su básico diseño y sus colores. La hija de Paz Padilla (55), en este caso, ha añadido a la prenda una falda midi presumiblemente de seda en marrón chocolate. Una apuesta comodísima y acertadísima a la par que ideal para las noches de verano que refresque un tanto.

El look de la creadora de contenido en redes sociales ha gustado -y mucho- a sus miles de seguidoras en Instagram. También así a Gemma Pinto (28), quien no ha dudado en dejar un mensaje en el post de Anna Padilla. "Me encanta. Te quiero", ha escrito la pareja del piloto Marc Márquez (32).

Ha demostrado Anna Padilla con este estilismo que es posible ir cómoda a la par que fiel a tu estilo. Una línea que ha seguido tanto en su make up como en su pelo. Mientras que ha optado por dejar su largo cabello con mechas rubias suelto, el maquillaje destaca por su minimalismo.

No ha desvelado la influencer el calzado por el que se ha decantado. Sin embargo, desde EL ESTILO de EL ESPAÑOL se recomienda unas sandalias de plataforma o de esparto. Un tipo de zapato que contraste con el resto de prendas del outfit y que siga la línea de la comodidad que caracteriza los looks de Anna.