El look más fresco de Violeta Mangriñán lo firma Desigual: un vestido midi de crochet en color blanco

El verano ha llegado para todos, y Violeta Mangriñán (32 años) no iba a ser menos. La influencer, que aún no ha desvelado dónde pasará sus vacaciones, se ha convertido en una de las protagonistas de la semana no solo por sus frecuentes visitas a uno de sus negocios, sino también porque sus estilismos veraniegos suelen triunfar.

Además, la valenciana ha explicado que tenía muchas ganas de que llegara esta temporada, ya que el calor y las buenas temperaturas, según ella, "te hacen brillar de forma diferente". Y es que Violeta, que acumula millones de seguidores, se convierte cada verano en un referente de moda y lifestyle, porque los planes y los viajes se multiplican.

Sin embargo, mientras llegan los viajes para Violeta, en sus días en Madrid -y poco antes de la nueva apertura de su negocio en Valencia- ha elegido un diseño que ha enamorado a sus seguidoras: un vestido blanco de crochet, ideal para las tardes estivales.

Violeta Mangriñán con vestido de Desigual. Instagram

Si Violeta escribiese estas palabras, seguramente diría: "Con un matcha y un buen look, siempre estarás ideal" -y lo cierto es que el suyo no ha pasado desapercibido-. En esta ocasión, la influencer ha apostado por un diseño de la firma Desigual: un vestido de corte midi, en color blanco, con tallaje slim fit, que presenta un escote abierto y detalles de crochet en el bajo, formando mandalas que le aportan un toque boho.

Una creación de la firma española que tiene un precio de 119 euros y está disponible en su página web en todas las tallas. Sin duda, una buena apuesta para el verano, ya que es un diseño fresco, sencillo y con movimiento, que aporta dinamismo a cualquier look. Además, combina bien tanto para el día como para la noche.

Vestido midi crochet. Desigual

Este diseño está pensado para potenciar el bronceado del cuerpo en verano y convertirse en el gran elegido para las fiestas ibicencas en cualquier ciudad. Eso sí, si estás pensando en un diseño así para este verano, debes saber que durante el día puedes combinarlo con sandalias planas, capazo y sombrero de rafia; y, por la noche, la elección perfecta podrían ser unas alpargatas de tacón alto, anudadas al tobillo, y un bolso metalizado o de rafia más elegante.

Al ser de tirantes, también admite combinarlo con una chaqueta crop vaquera, en caso de que refresque. Pero, sin duda, este diseño de Desigual está pensado para brillar en las noches de verano y no pasar calor, ya que es uno de los más elegidos de la nueva colección y resulta perfecto para la temporada de altas temperaturas.

Violeta sabe que ser un referente de moda no es fácil; sin embargo, con estas lecciones de estilo se consolida, una vez más, como una de las mujeres más influyentes del mundo virtual.