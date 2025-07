Sabemos de dónde es el espectacular conjunto verde agua que Alba Díaz se puso para cenar con Sofía Vergara

Está en un buen momento, y más después de estrenar su documental junto a su familia. Alba Díaz (25 años) pertenece a esa generación que, con apenas 25 años, ya está triunfando en el mundo de la moda, la interpretación o la música. No es por ser hija de, sino porque se ha ganado un hueco propio en la industria.

La creación de contenido es una de las profesiones más demandadas en la actualidad, y por eso las marcas se disputan a los influencers, ya que les permiten llegar a un público al que los métodos tradicionales no alcanzan. En ese terreno, Alba Díaz se ha convertido en una de las nuevas imágenes y referentes para la generación más joven de las redes sociales.

Sin embargo, a veces no importa estar en el lugar adecuado ni ser la mejor, sino saber transmitir algo, y eso es precisamente lo que tiene Alba. En su última aparición pública, durante la cena privada de Sofía Vergara (53) en Madrid, la influencer deslumbró con un look de dos piezas que llamó la atención no solo por su color, sino también por la forma en la que insinuaba su figura.

Alba Díaz con un conjunto verde salvia de ASOS. Instagram

Alba Díaz es un claro ejemplo de cómo la moda urbana pisa fuerte, y así lo demuestra en la mayoría de sus outfits del día a día. Sin embargo, para la noche madrileña eligió un conjunto mucho más atrevido, un dos piezas con el que brilló más de lo habitual. El conjunto, de Asos, está confeccionado en uno de los colores del verano: el verde agua.

Se compone de un top verde salvia con mangas acampanadas y un amplio escote Bardot, que estiliza la parte superior y favorece el pecho. Además, insinúa la cintura gracias al tiro bajo de la prenda inferior: una falda larga en el mismo tono, con cinturilla ancha y plegada en punto de bouclé.

Conjunto verde salvia de falda larga y top con mangas acampanadas. ASOS

El conjunto completo tiene un precio de 129,68 euros y todavía está disponible en la página web de Asos, en varias tallas. Eso sí, solo existe en este color, aunque es perfecto para las noches de verano.

Alba lo combinó con un bolso de glitter verde de un solo asa y joyas plateadas, entre las que destacaban unos maxipendientes, junto a un peinado clean look sencillo. Una vez más, la influencer ha brillado con este estilismo tan veraniego, que recuerda a los looks más sexys de Kim Kardashian (44).