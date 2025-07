Ficha la blusa de Zara que ha lucido Melyssa Pinto: perfecta para tus looks de vacaciones

Que la influencer se ha convertido en una de las mujeres más protagonistas de los últimos meses es algo indudable. No solo por su estilo al vestir, sino también por su vida personal. Así es como Melyssa Pinto (34 años) acapara titulares en la prensa española. Sin embargo, y pese a estar en el foco mediático, no pierde ni un ápice de gusto a la hora de vestir.

Desde que se hizo público su romance con el actor Mario Casas (39), se ha convertido en una de las mujeres más perseguidas. No obstante, lejos de ocultarse, la pareja lleva una vida completamente normal por las calles de Madrid e incluso han sido fotografiados en varios lugares, mostrándose cariñosos y dedicándose gestos de complicidad. De hecho, en sus últimas apariciones públicas, se ha podido ver a la influencer en un viaje a Italia, donde fue captada junto al actor.

Pero estas noticias sobre su faceta más íntima no parecen afectarle. Melyssa sigue siendo muy comentada en redes sociales por sus looks, que no dejan de inspirar a sus seguidoras. En esta ocasión, ha sido una blusa de Zara, rebajada e ideal para la temporada estival, la que ha generado conversación en uno de sus últimos vídeos.

Melyssa Pinto con blusa rebajada de Zara. Instagram

Con la llegada del verano, los looks se llenan de colores cálidos, blancos y tonos pastel que realzan el bronceado, uno de los grandes objetivos estéticos de la temporada. Y esta blusa, que ya se ha convertido en un objeto de deseo, ha sido todo un hallazgo.

Se trata de la Blusa Romántica ZW Collection, un diseño con cuello redondo y manga abullonada por debajo del codo, que aporta un aire elegante y sofisticado. Además, incorpora detalles de encaje y bordados a tono, y se remata con un delicado cierre en la espalda con abertura y botón, lo que le da ese toque chic que marca la diferencia.

Blusa romántica ZW Collection. Zara

Una prenda que se puede combinar tanto con falda como con pantalón, y que funciona igual de bien en looks de día, ideales para pasear por la costa mediterránea, como en planes de noche en las azoteas más codiciadas de Madrid. Su estilo recuerda a las calles de Menorca y los barrios pesqueros del Levante, pero es, sin duda, una de las prendas más versátiles del verano.

Confeccionada en 100 % algodón, esta blusa es un acierto total cuando cae el sol. Tiene un precio de 19,99 euros en la web de Zara y, aunque ya quedan pocas unidades, todavía está disponible en algunas tiendas físicas. Eso sí, corre a por ella, porque está de rebajas y si la lleva Melyssa Pinto, la querrán llevar todas las expertas.