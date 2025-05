Laura Escanes debuta en el Festival de Cannes con un look 'Old Hollywood'

El Festival de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo, ha vuelto a deslumbrar con su edición más reciente. Actrices y celebridades de todos los rincones del planeta han acudido para el estreno de las mejores películas del año, transformando la alfombra roja en un escaparate de tendencias de moda y belleza que se extenderá hasta este próximo sábado, 24 de mayo.

Para esta cita, la influencer Laura Escanes (29 años) ha confiado en ghd, la marca de herramientas de peinado número uno, asegurando resultados profesionales y un acabado impecable. Con un look diseñado para resistir largas horas, su estilismo se caracterizaba por: la duración, el control y un brillo espectacular

Laura Escanes brilló en la alfombra roja con un look de ondas glam de inspiración Old Hollywood que combinó a la perfección elegancia clásica y un toque contemporáneo. Para conseguir este peinado, se comenzó puliendo el cabello con el potente secador ghd Helios, logrando una base suave y con cuerpo. A continuación, se trabajaron ondas marcadas con la styler ghd Chronos Max, una herramienta ideal para conseguir ese efecto glamuroso con movimiento y definición.

La raya en medio que lució Escanes en Cannes aportó simetría y sofisticación al conjunto, mientras que el toque final de Shine Ever After elevó el look con un extra de brillo deslumbrante. Un peinado que encapsula el estilo icónico de Laura y su dominio absoluto de la estética beauty más glamurosa.

El vestido que escogió la creadora de contenido y presentadora tampoco se queda atrás. Y es que Laura Escanes confió en un espectacular diseño de Maria Lucia Hohan. Se trata de una pieza que forma parte de la colección de Fiesta de la firma y destaca fundamentalmente por su tela dorada y drapeados verticales que agregan una silueta equilibrada.

Se trata de un diseño con escote en forma de corazón, que incorpora un cut-out en el centro y una abertura en la falda. La prenda fue confeccionada con materiales metalizados, lo que le otorga un efecto visual brillante. Como complementos, se eligieron un collar y pendientes de la firma Damiani, junto con unas sandalias negras de tacón de TBC.

Una apuesta elegante a la par que sofisticada con la que Laura Escanes demuestra que es posible ser fiel a tu estilo a la par que se va cómoda.