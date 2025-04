Copia los pantalones amarillos de Ana Milán que arrasan en su página web: están disponibles por menos de 100 euros

Ana Milán (51 años) está de vuelta en Madrid tras unos días de descanso con motivo de la Semana Santa. Tal y como ella misma ha revelado a través de un post de Instagram, su regreso a la capital sea tranquilo. "Por favor pon de tu parte, no lluevas mucho y atardece bonito. Yo volveré a quererte con atascos, gente corriendo a todas partes y tus cositas", ha escrito la actriz en sus redes. Unas palabras que ha acompañado de un estilismo que no ha dejado indiferente a nadie.

Quien diera vida Olimpia en Física o Química ha querido añadir un toque de color a su outfit para que su regreso a la capital española fuera lo más liviano posible. Esto le ha llevado a hacerse con unos pantalones amarillos que forman parte de la nueva colección de & Other Stories. En concreto, Ana Milán ha optado por el modelo Jacquard-Press Crease, disponible en su web por 99 euros.

Los pantalones que ha vestido la reconocida intérprete destacan, además de por el amarillo chillón que presentan, gracias a sus bordados. Una serie de características que los han llevado a arrasar en su página web, pues apenas quedan tallas en stock a día de hoy.

La pieza forma parte de la nueva colección de & Other Stories y la firma ofrece además una chaqueta a juego. Ana Milán, no obstante, ha optado por combinar los pantalones amarillos con un jersey fino en un básico gris antracita. Una pieza que sirve de base para cualquier look y que se puede adquirir en todo tipo de tiendas. Milán, en este caso, se ha decantado por una de Uniqlo.

Los complementos han sido otro de los puntos fuertes del estilismo que ha lucido recientemente Ana Milán. Los pendientes en forma de corazón de Parfois y el bolso de Demellier London han dado un giro de 180 grados a su look, elevándolo sobremanera y haciendo que todas las miradas se vean posadas en él. No obstante, ha sido el calzado escogido por la afamada actriz lo que ha copado el foco absoluto.

Ana Milán ha confiado en la mítica Zara para vestir elegante a la vez que va cómoda y en tendencia. Precisamente esto le ha llevado a subirse a unas bailarinas de la tienda por excelencia de Inditex que destacan por sus bordados y el cierre mediante hebilla en el empeine. ¿Su precio? Están disponibles por 27,95 euros en la web y tiendas físicas.