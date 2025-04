Violeta Mangriñán eleva el estilo casual con un polo a rayas de Zara ideal para ir a la oficina

Violeta Mangriñán (31 años) no deja de sorprender con prendas perfectas para la primavera. Una vez más, y ante los más de dos millones de seguidores que tiene en Instagram, la valenciana ha sabido construir una marca personal que combina naturalidad y sofisticación.

Mangriñán no solo comparte detalles de su maternidad o sus proyectos personales, sino que también se ha consolidado como un referente de estilo entre las jóvenes españolas. Cada una de sus fotos con looks cuidados genera infinidad de reacciones, y no es raro que las prendas que luce se agoten en cuestión de horas.

En una de sus últimas publicaciones, Violeta aparece desde una peluquería, presumiendo de un nuevo peinado con ondas marcadas y un favorecedor corte a capas. Pero lo que más ha llamado la atención de sus seguidores ha sido su look casual-chic, protagonizado por un jersey de punto estilo polo a rayas, que podría convertirse en la opción masculina más usada por las expertas esta primavera.

Violeta Mangriñán con polo de Zara. Instagram

Ya hace buen tiempo, y en Zara lo saben. Por eso, la prenda que más destaca en el look de la influencer es este polo de la firma de Inditex, ideal para esta época del año. La prenda, que ya empieza a escasear en tiendas y en la web de la marca, tiene un precio de 110 euros y se presenta como una de las apuestas clave de la temporada para quienes buscan un look jovial y casual.

El diseño de este jersey combina una base marrón chocolate con rayas anchas en tonos azul celeste y crudo, creando un contraste suave pero visualmente interesante. El cuello tipo polo y la botonadura en V aportan un aire preppy, mientras que el tejido de punto grueso lo convierte en una pieza ideal tanto para el entretiempo como para los días más frescos.

Jersey punto cuello polo rayas. Zara

Para completar el outfit, la influencer apuesta por un maquillaje natural, con labios rosados y ojos ligeramente marcados, y lleva su melena suelta con ondas suaves, muy al estilo de las divas clásicas de Hollywood, pero con un aire moderno. El conjunto se percibe cómodo pero cuidado, perfecto para una jornada de autocuidado o una reunión informal.

Con este estilismo, Violeta vuelve a demostrar que no hace falta recurrir a prendas de lujo para lograr un buen look. El jersey de Zara se transforma en una prenda chic gracias a su combinación de color, su corte y la actitud con la que lo luce la valenciana.