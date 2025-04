Nuria Roca da la bienvenida a la primavera 2025 con el pantalón palazzo floral más deseado de la temporada

La presentadora Nuria Roca (53 años) continúa demostrando su versatilidad, no solo en el mundo de la comunicación, sino también en la moda. Este fin de semana, en una nueva entrega de su exitoso programa La Roca, Nuria volvió a sorprender con un estilismo que dejó claro que la primavera ya ha llegado.

Nuria Roca ha logrado consolidarse como un referente de estilo para muchas mujeres que buscan inspiración en su armario. Con una elegancia natural y un carisma que traspasa la pantalla, la presentadora combina prendas de alta calidad con un estilo relajado pero chic.

Este fin de semana no fue la excepción, y su look para La Roca se ha convertido en tema de conversación en redes sociales y medios especializados en moda. No solo porque se trataba de un pantalón estampado, sino porque el conjunto completo respiraba buen tiempo, ganas de sol y sencillez.

Nuria Roca con pantalón de Momoni. Instagram

Este look se compone de un top de American Vintage en tono marrón chocolate, una prenda superior de líneas sencillas y cómodas. Además, añadió un cinturón de Zara en un color a juego que enmarca su cintura y aporta estructura al conjunto. Finalmente, lo completó con unas sandalias de Yves Saint Laurent, añadiendo ese toque exclusivo que nunca falla.

Sin duda, la prenda que se robó todas las miradas fue su pantalón de Momoni. Un diseño que destaca por su estampado floral y divertido, confeccionado en punto de lúrex que ofrece un brillo sutil pero llamativo. Se trata de un palazzo con una caída vaporosa que aporta movimiento y fluidez al caminar.

Además, su cintura elástica en la parte trasera garantiza comodidad sin renunciar a un estilo primaveral. Momoni es una marca conocida por su dedicación y originalidad en cada uno de sus diseños, y esta vez ha logrado crear una pieza que se adapta a la perfección al estilo único de Nuria Roca.

Pantalones Aspen de Punto Lúrex Estampado. Momoni

Con un precio acorde a la exclusividad de la marca, 259 euros, el pantalón es una muy buena opción para dar la bienvenida a la primavera con una prenda cómoda, sencilla y atrevida. Nuria Roca demuestra con este outfit que la moda es una extensión de la personalidad de cada uno.

En definitiva, Nuria Roca continúa siendo un referente de estilo para sus seguidoras y una fuente de inspiración para todas aquellas expertas en moda de más de 50 años que buscan la comodidad y autenticidad en cada uno de sus looks.