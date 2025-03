Paula Echevarría tiene el vestido estampado que promete ser tendencia este verano (de día y de noche)

Puede que no haya comenzado el verano como tal, pero son muchas las celebrities e influencers que empiezan ya a darnos ideas para nuestros próximos looks. Estilismos como bikinis y bañadores, vestidos de red para las vacaciones y looks para salir en las noches de verano.

No se puede negar que sus ideas nos han salvado en más de una ocasión a la hora de elegir qué ponerse para un evento, una celebración o, sencillamente, un look de playa.

A pesar de los días de lluvia, algunas de ellas han dado el pistoletazo de salida ya a la temporada de vestidos veraniegos, alpargatas de esparto, estilismos de playa o piscina y looks de lo más coloridos que nos acercan, de forma casi automática, a esos días de verano en los que no podemos dejar de pensar.

Paula Echevarría (47 años) se convierte en nuestra fuente de inspiración favorita una vez más luciendo los looks perfectos para disfrutar de una noche de verano. La modelo y actriz asturiana ha escogido para sus días en Punta Cana los diseños de la ibicenca Charo Ruiz.

Como gran amante de la moda española, es una firma que ya ha escogido en más de una ocasión, sobre todo cuando le quiere poner ese toque colorido y diferente a sus looks.

Vestido Crissy, de Charo Ruiz. Precio: 640 euros.

Durante sus vacaciones, la celebrity ha elegido el vestido Crissy de la colección Morgana Blossom, una pieza que encapsula la esencia del verano mediterráneo con un giro contemporáneo.

Este diseño, confeccionado en un delicado voile de algodón con un maxi print floral en acuarela, juega con la sensualidad de los volantes y la frescura de un estampado floral en tonos empolvados.

Su silueta fluida, con aberturas estratégicas en la falda, aporta movimiento y dinamismo, convirtiéndose en el aliado perfecto para las noches estivales. El escote corazón con tirantes anchos enmarcan la figura con una feminidad etérea, sello inconfundible de Charo Ruiz.

La firma ibicenca, con más de tres décadas de trayectoria, es un referente indiscutible del estilo Adlib, una filosofía que aúna tradición, artesanía y sofisticación. La colección Morgana Blossom es un homenaje a la feminidad libre y empoderada, con diseños que reinventan el romanticismo boho a través de tejidos ligeros, estampados artesanales y siluetas envolventes.

Para completar el look, Paula ha apostado por la naturalidad con un beauty look bronceado y un peinado recogido que refuerza ese aire de sofisticación relajada. Unas sandalias planas en rojo y accesorios dorados han sido el toque final para un estilismo que nos transporta directamente a una noche de ensueño veraniego.

Ya sea para una cena en una terraza con vistas al mar, una fiesta en la playa o una noche de baile bajo las estrellas, el look de Paula Echevarría es una apuesta segura para destacar. Así que, toma nota, porque este verano promete ser una explosión de color, estilo y elegancia.