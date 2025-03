Susanna Griso estrena la chaqueta negra que todas desean esta temporada (y está agotada en las tiendas)

Susanna Griso (55 años) es una de las presentadoras que más marca tendencias en lo que a estilo se refiere. Elegante y con mucha personalidad, todo lo que se pone enseguida se convierte en objeto de deseo. Su última adquisición: una blazer negra que está en el foco de todas las miradas.

Cuesta 418 euros y es de la firma The Kooples. Así es la chaqueta que ha lucido estos días la presentadora de Espejo Público y que, en cuestión de horas, se ha convertido en objeto de deseo de muchos.

Realizada en su parte exterior en un 100% de lana -y en su interior en poliéster- la prenda que ha lucido la catalana tanto en redes como en sus recientes apariciones públicas ha causado furor.

Chaqueta de lana de la firma The Kooples. The Kooples

Además, "gracias a su cintura entallada dibuja con precisión la silueta, y se viste de reversos satinados para un toque de lujo sofisticado", según cita la descripción del artículo en la tienda online. De momento está fuera de stock, pero las hay similares en otros establecimientos.

Las claves de esta prenda son su corte sencillo, que la convierte en una prenda muy versátil. Se puede llevar tanto con vaqueros, en el caso de un look informal, como en combinación "con una falda larga y unos botines de piel" para quien desee un look más sofisticado. Las más atrevidas seguro que la llevarían con un vestido e fiesta. Y es que la chaqueta de Susanna Griso se adapta a todo tipo de outfits y circunstancias.

Susanna Griso luce una chaqueta de la firma The Kooples en su perfil de Instagram. Instagram

No cabe duda de que una chaqueta negra es la prenda que no debe faltar nunca en tu fondo de armario. Clásica, atemporal y versátil, se adapta a todo tipo de usos y escenarios. Si aún no tienes una, podrás encontrar modelos similares en las webs de Zara, Mango o Massimo Dutti. Y por precios más asequibles.

Cabe recordar que con esta chaqueta hemos visto a Susanna Griso en las redes sociales y en una de sus últimas apariciones públicas: su visita a las instalaciones de ARCOmadrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que se celebra en la capital entre el 5 y el 9 de marzo, a la que fue acompañada de su nueva pareja, Luis Enríquez Nistal.