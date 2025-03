Rocío Osorno tiene el conjunto de Zara que es perfecto para tu día a día: elegante, cómodo y 'low cost'

Rocío Osorno (37 años) es una de las influencers más respetadas e influyentes en cuanto a moda se refiere. Cualquier amante de moda que se precie acude a su perfil en las redes sociales para descubrir nuevas prendas que adquirir para el fondo de armario.

Son muchos los usuarios que admiran sus looks, las piezas que luce, y lo bien que le sientan. Aunque todavía quedan un par de semanas para la llegada de la primavera, las tiendas ya comienzan a ofrecer las prendas perfectas para esta época del año y que se van a convertir en un must en nuestros armarios.

También lo hace Osorno, casi diariamente, ante sus 1,8 millones de seguidores de Instagram. Si por algo se caracteriza la sevillana es por tener la capacidad de lucir diseños exclusivos al tiempo que low cost. En las últimas horas, a través de distintos stories, la exmujer de Coco Robatto (37) ha dado otra lección de estilo gracias a Zara.

"No salgo últimamente de este tipo de looks super cómodos para días muy largos de reuniones, taller, proveedores... Ya va quedando menos para la nueva colección, os lo prometo. ¿Qué os parece el look? ¿Os gusta?", postea la influencer en su red social, al tiempo que publica un vídeo en el que explica su looking.

"Os voy a enseñar un look cómodo, de los que se llevan estos días, que puede rozar un poquito el concepto chándal, pero no. Empiezo con el pantalón que no tiene ni cremallera ni nada. Por eso lo de 'tipo chándal'. Es recto, así como anchito. Luego tiene bolsillos grandes en los laterales, tipo cargo", comienza explicando Rocío.

El conjunto de Zara de Rocío Osorno.

"Me los voy a poner con estas botas que tienen un tacón enano. Son comodísimas, y creo que el detalle de la hevilla, aunque no se vea apenas, puede quedar guay", termina su explicación la de Sevilla. Por un lado, la chaqueta "de cuello subido con botones metálicos".

"Manga larga tipo murcielago acabada en puño elástico. Bolsillos de vivo en delantero. Bajo acabado en rib elástico. Cierre con cremallera metálica", se remata desde la página web. Cuesta 35,95 euros.

Por otro lado, el pantalón, el modelo Relaxed Pliegues, es "de tiro alto con cintura elástica y detalle de pliegues. Bolsillos con cremallera en delantero y de plastrón con solapa en pierna". También cuesta 35,95 euros. Por tanto, si quieres hacerte con el conjunto completo, chaqueta y pantalón, puede ser tuyo por casi 72 euros.