El 'total look' de Sandro Paris con el que Dulceida es una auténtica 'cool mommy': conjunto y bolso de ante

Este otoño será siempre uno de los más especiales en la vida de Dulceida (31 años) y su familia. Fue el pasado mes de octubre cuando la influencer y su mujer Alba (37) dieron la bienvenida a su primera hija en común, Aria, y desde entonces, ambas no han dejado de mostrar en sus respectivas redes sociales los primeros días con la pequeña.

Consciente de que ahora la mayor parte de su tiempo lo está dedicando a la recién nacida, Dulceida ha conseguido sacar un hueco en su apretada agenda para volver a publicar sus estilismos en su Instagram.

"Cool mommy. En realidad me puse este look el domingo, pasé mucho frío y no me hice foto así que hoy he repetido porque estoy enamorada", apuntaba la influecer en un post de la red social, luciendo un conjunto que ha fascinado a todas sus seguidoras.

EL ESTILO de EL ESPAÑOL se ha hecho eco de lo mucho que ha impactado el dos piezas de Dulceida y ha encontrado todos los detalles. Se trata de un conjunto vaquero que forma parte de la nueva colección de Sandro Paris. La parte de arriba es una chaqueta vaquera recta y corta con detalles de cuero en contraste y cuello de camisa. La parte de abajo, por su parte, la forman unos shorts del mismo tono de tejano, que destacan por las trabillas en la cintura y los mismos detalles en cuero.

Ambas piezas se encuentran actualmente disponibles en la página web de la firma. Mientras la cazadora tiene un precio de 345 euros, los pantalones están por 185, haciendo el conjunto un valor total de 530 euros. Aunque es cierto que las dos prendas se pueden comprar por separado y no es necesario adquirir una junto a la otra.

El resto del look lo compone otra pieza de Sandro Paris. En concreto, se trata de un bolso de ante tangoso que destaca por su tejido y el color camel que combina a la perfección con los detalles marrones de cuero que presenta el conjunto vaquero. Es posible hacerse con él en la página web de la firma por un precio de 385 euros.

Estilismos de Sandro Paris.

En cuanto al calzado, Dulceida apostaba por unas botas, también de la firma francesa. Se trata de unas botas altas con puntera cuadrada en burdeos -el color por excelencia esta temporada- y cuyas tachuelas lo convierten en un zapato de lo más especial.