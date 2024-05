La impresionante chaqueta de Dior de Sassa de Osma con estampado de libélulas

Alessandra de Osma (36 años), bautizada en las redes sociales como Sassa de Osma, y su marido, Christian de Hannover (38), no pueden estar más felices. Acaban de celebrar el bautizo de su hija Alexia.

Ha sido este pasado fin de semana cuando, tres meses después de su nacimiento, la menor de los tres hijos de la diseñadora peruana y el príncipe alemán ha recibido las aguas bautismales ante la presencia de un pequeño número de familiares y amigos.

Como no ha podido ser de otro modo, Sassa ha dado una poderosa lección de estilo. No en vano, es un gran referente en moda por sus impecables y exclusivos looks. La empresaria se suma a las tendencias y siempre va a la última, presumiendo de sus outfits más elegantes, sofisticados y originales.

[María García de Jaime arriesga con una chaqueta de deporte de hombre y que cuesta 280 euros]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sassa (@sassadeo)

Cuenta con más de 145.000 seguidores en su perfil de Instagram y de Osma es una fuente de inspiración para todos ellos. En esta red social, la empresaria comparte detalles de su día a día y de su vida profesional, sin embargo, también dedica parte de su tiempo -y su feed- a lucir sus mejores prendas, accesorios y conjuntos, reflejando así su pasión por la moda.

Es lo que ha ocurrido en las últimas horas. "Special soirée", ha posteado De Osma en su red social Instagram. En las fotografías que ha subido a la red se la puede ver con un favorecedor dos piezas, compuesto de chaqueta y falda. En concreto, sus seguidores se han fijado en su chaqueta.

La firma Dior y cuesta 4.900 euros. "Esta chaqueta Marlène de botonadura doble refleja los códigos de la Maison de la elegancia atemporal. Se ha elaborado en lana y mohair negros, se ha realzado con un ribete de terciopelo tono sobre tono, y presenta el motivo de libélulas", se puede leer en la página web.

Y añaden: "La libélula es un tema central de la colección inspirado en los archivos de la Maison, bordado con delicadeza en hilo dorado metalizado, abalorios de resina y cristales. La pieza se completa con una silueta entallada, cuello con muescas y bolsillos con solapa que realzan la cintura, y puede combinarse con pantalones de pernera ancha para crear un look de alta costura".

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Excelente traje, me lo voy a copiar", "Menuda elegancia", "La chaqueta es maravillosa", "Bella", "Amazing look, good evening". No cabe duda de que Sassa de Osma ha conseguido colocarse en el podio de las royals mejor vestidas.