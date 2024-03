Sandra Gago tiene las zapatillas que quieren todas las 'it girls' y que son un acierto

El calzado es un imprescindible de todos los estilismos. En los próximos meses, esta prenda se va a convertir en la protagonista indiscutible a la que prestarle mucha atención. De hecho, la tendencia por el calzado ya se está dejando ver desde hace el pasado otoño.

Hay modelos de zapatillas, que se han convertido en un must y que todo el mundo quiere adquirir en tienda. Sin embargo, no hay productos para todo el mundo y eso ha hecho que hacerse con estas sea casi una misión imposible. Es lo que ocurrió hace unos meses con las Adidas Samba y hace poco tiempo con las New Balance.

Sandra Gago (28 años) ha aprovechado su reaparición pública tras dar a luz a su segundo hijo para lucir una de las zapatillas favoritas de las it girls y que llevan años siendo tendencia. La modelo ha compartido la publicación a través de sus redes sociales, donde acumula más de 110.000 seguidores.

[Chiara Ferragni recorre las calles de Nueva York con el bolso más urbano de Hermès]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sandra Gago (@sandragago_)

En esta ocasión, Sandra se ha decantado por unas zapatillas de Golden Goose. Se trata de un calzado que, dependiendo del modelo, puede ir desde los 400 euros hasta los 800. Ha escogido el diseño más sencillo y que cuenta con la estrella protagonista en negro.

Aunque en la fotografía que ha compartido no se puede percibir cuál es el modelo exacto que luce, hay uno muy similar en la web de la firma que cuenta con cristales de Swarovski y que tiene un precio de 760 euros. Una de las cosas por las que destacan estas zapatillas es por ese estampado que da efecto suciedad. Están disponibles desde la talla 34 hasta la 42 y hay opciones para todos los gustos.

Para el resto del estilismo, la modelo ha escogido una propuesta en la que la tonalidad gris es la protagonista. Ha optado por un jersey básico y que es un must en cualquier armario durante los meses de frío. Hay opciones muy similares a la que luce Sandra Gago en webs como Zara. Por 27,95 euros se puede encontrar una prenda ideal y que formará parte de tu fondo de armario.

Zapatillas de Golden Goose.

En cuanto a los pantalones, se ha decantado por unos que estilizan su figura y que terminan en forma de campana y que también son grises.