Tartán o el renovado estampado que conquista a celebrities de todos los tiempos (y vuelve este otoño)

También conocido como estampado escocés o cuadros escoceses, el tartán es uno de esos estampados de fondo de armario y es que nunca pasa de moda. Prueba de ello es la larga lista de celebrities que lo han llevado en toda la historia. Para todas ellas, y también para ti, tenemos una buena noticia porque el tartán está de vuelta y las pasarelas 2023 son la gran prueba.

Con origen en Escocia, el tartán es realmente todo un símbolo de la herencia cultural de este país. Un tejido que se utilizaba para identificar a los clanes escoceses de las Tierras Altas y diferenciar así sus tejidos de los de otras comunidades. Así, cada clan tenía realmente su propio patrón de tartán, tejidos en telares manuales que se utilizaban para la confección de mantas con las que se abrigaban. Algo que poco después pasó a ser para los kilts, las tradicionales faldas escocesas, así como otras prendas.

Poco a poco los diferentes diseños de tartán comenzaron a asociarse con las familias y clanes y en el siglo XX saltó al armario femenino en todo el Reino Unido y, obviamente, también lo hizo en el armario de las royals ya durante el reinado de la reina Victoria. Fue precisamente su marido, el príncipe Alberto, quien mandó diseñar el 'Balmoral Tartan' en honor al castillo que la familia real tiene en las Tierras Altas y donde adoran pasar tiempo. De la Reina Isabel II a Kate Middleton (41 años), actual princesa de Gales, pasando por Lady Di, todas ellas han llevado en numerosas ocasiones distintos estampados tartán en faldas, americanas, trajes o vestidos.

Sarah Jessica Parker de la mano del diseñador Alexander McQueen en la gala del MET en 2006. Gtres

Sin embargo, este estampado no solo ha sido un símbolo de la realeza sino que también se convirtió en el de los jóvenes descontentos con la monarquía británica a finales de los 70 y hasta principios de los 2000, pasando a ser un emblema del punk. Y de ahí a las pasarelas de moda porque diseñadores de la talla de Coco Chanel o Christian Dior en los años 50 incorporaron este estampado en sus colecciones incrementando así su éxito. De hecho, no solo lo hemos visto en la pasarela y en el street style, también sobre la alfombra roja como la aparición de la actriz Sarah Jessica Parker (58) de la mano del diseñador Alexander McQueen en la gala del MET en 2006.

Hoy en día, el tartán sigue siendo una elección muy popular entre las celebridades y los grandes diseñadores de moda, así este 2023 lo hemos visto sobre numerosas pasarelas entre las que destacan la de Stella Mccartney o Dior en abrigos, conjuntos de dos piezas, faldas midi y chaquetas de estilo bomber. También lo han elegido rostros conocidos como Gigi Hadid (28) o Dua Lipa (28).

Esta temporada el tartán regresa con fuerza a las calles y a nuestros armarios y es que este conocido estampado sienta bien a todo el mundo en cualquiera de sus versiones. De estilo clásico, los diseñadores buscan nuevas formas de experimentar con él, incorporándolo con nuevas mezclas de colores o combinaciones de estampados.

Parka reversible de Simorra.

Si no sabes cómo unirte a esta nueva tendencia, Simorra tiene las piezas más versátiles y fáciles de llevar en tu día a día. Los abrigos de tartán son una de ellas ya que son la mejor forma de añadir a cualquier look de diario e incluso en ocasiones más formales como este en color verde con toques en naranja. Los trajes son otra de las formas más cómodas y sencillas de llevar, una opción sofisticada que se puede llevar en un total look o por separado para crear diferentes conjuntos.

El tartán es el estampado de moda que ha conquistado a celebridades de todos los tiempos y este 2023 regresa con fuerza para arrasar sobre el street style.

Stella McCartney AW23.

