Laura Matamoros luce su nuevo abrigo de borreguito de Maje: es rosa pálido y cuesta más de 400 euros

La influencer Laura Matamoros (30 años) ha puesto rumbo a Zanzíbar y ha aterrizado en la isla para disfrutar de unos días de relax en la zona paradisíaca. Sin embargo, el pronóstico del tiempo no ha jugado a su favor, y desde que pisó suelo africano el pasado 5 de noviembre las lluvias han inundado todo lo que le rodea. Las bajas temperaturas no han sido un impedimento para que la hija de Kiko Matamoros (66) aproveche al máximo sus vacaciones junto a Lucía Pombo (33) y sus amigos.

Entre tanto tiempo libre, Laura ha compartido una publicación en sus redes de días atrás, en la que confesaba: "Amo fuertemente este look. El abrigo es mi favorito". Este texto iba acompañado de tres imágenes y un vídeo de la creadora de contenido.

Su outfit se basaba de un total denim desgastado compuesto por un pantalón vaquero con aberturas laterales y un top de palabra de honor, al que añadió un abrigo rosa pálido de borreguito para darle un toque especial a su estilo. "Me encanta el abrigo", "Espectacular como siempre", "Tipazo", "¿De dónde es el abrigo?". EL ESPAÑOL tiene todos los detalles.

Su nueva prenda "favorita" es de la firma francesa Maje, y se lanzó con motivo del 25 aniversario de la marca. Así, Judith Milgrom, la fundadora, presentó una colección cápsula que celebra una "feminidad cool y libre", detallan en la página web. Esta colección está inspirada en la estética de los años 2000 y se centra en un ambiente de fiesta.

La prenda central es este abrigo de piel sintética, semilargo y oversize que añade al instante un toque de estilo al look. Cuenta con un forro interior, un cuello ancho, dos bolsillos y un cierre con corchete, lo que le aporta un diseño cómodo a la par que elegante.

Maje fabrica las tallas 36, 38 y 40 y cuesta 415 euros. Desde la web avisan de sus cuidados: no lavar, no usar blanqueador, no planchar, no usar secadora y limpiar en seco.

