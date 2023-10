Nuria Roca acierta con el 'must' de la temporada: así es su aplaudido vestido de rayas blanco y negro

Nuria Roca mostrando los detalles de su look de Zara en sus redes sociales.

La moda es cíclica y las tendencias van y vienen. Pero hay una que se ha convertido en un clásico entre las fashion victims que suele tener mayor presencia durante la temporada otoño-invierno. Se trata del estampado de rayas, un básico que se presenta de diferentes formas, colores y prendas. Es un imprescindible y no en vano la lucen casi todas las vips. Entre ellas Nuria Roca (51 años), quien se ha ganado un 10 en términos estilísticos con su apuesta para la tertulia de El Hormiguero, el pasado jueves, 26 de octubre.

La colaboradora escogió un vestido de punto, con estampado de rayas gruesas y horizontales black and white, firmado por Zara. En cuanto al diseño, es ideal para los meses de otoño-invierno ya que permite hacer frente a las bajas temperaturas. Es de corte largo, manga larga y cuello redondo. Está disponible desde la talla S hasta la XL por 29,99 euros.

Tanto por su diseño como por sus colores neutros, la pieza admite todo tipo de complementos. Para aquellas que quieran seguir una línea clásica, lo ideal es llevarlo con zapatos que mantengan el black and white. Pero es igual de glam romper la paleta de tonos, como ha hecho la propia Nuria.

La presentadora elevó el outfit con unos botines rojos de caña alta, firmados por Balenciaga, un colgante con detalles a tono y su infalible anillo de Cartier. En cuanto al look beauty, optó por la melena suelta y al natural, como es habitual, y se decantó por un makeup con total protagonismo en los labios. Siguiendo la misma línea de su aplaudido estilo, Nuria Roca confió en una barra roja de Clinique.

El vestido, sin duda, se convirtió en la prenda estrella del look. No obstante, el outfit fue un acierto en su totalidad y la presentadora se llevó todos los halagos. Al menos, en sus redes sociales. "Me encanta como vas vestida", "Muy guapa, como siempre" o "Bella y estilazo", son algunos de los comentarios que se leen en su perfil de Instagram, donde ha dejado mayores detalles su estilo.

En tono de humor, Nuria Roca escribió en su publicación: "Terminar el día rayada... Y contenta". Mientras que su cuenta paralela, dedicada a la moda, se ha enfocado en explicar detalle a detalle cada pieza.

