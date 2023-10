La frase con la que Beckham inició su infidelidad con Rebecca Loos y que dinamitó su relación con Victoria

Hace algo más de tres semanas se estrenó en Netflix un documental sobre David Beckham (48 años), uno de los mejores futbolistas de la historia de Inglaterra. El jugador de Leytonstone fue gran estrella del Manchester United y del Real Madrid, los dos grandes clubes de su carrera. Sin embargo, también dejó destellos de su clase en equipos como el AC Milan, el PSG o Los Ángeles Galaxy además de la selección británica.

Sin embargo, en este documental no solo se repasa la vida futbolística del astro inglés, sino también buena parte de su vida privada, de su lucha contra los medios de comunicación y los paparazis, y también de su relación con su mujer, Victoria (49). Es de sobra conocido que su matrimonio con la Spice Girl no fue un camino de rosas, y es que el jugador fue acusado de varias infidelidades en muchos momentos.

En la icónica pieza audiovisual se puede ver a muchas personas que han formado parte de la vida de los Beckham. Sin embargo, el nombre que ha generado mayor revuelo es el de Rebecca Loos (46). Ella fue una mujer contratada como asistente personal de la familia y con la que el jugador mantuvo un affaire que ahora se ha hecho público.

Así nació la relación secreta entre David Beckham y Rebecca Loos

Rebecca Loos es una modelo que trabajó como asistente para David y Victoria Beckham durante su etapa en Madrid, cuando el jugador inglés jugaba para el conjunto merengue. Hija de un diplomático neerlandés y de madre hispano-británica, consiguió convertirse en una persona de máxima confianza de la familia. Sin embargo, su belleza encandiló al jugador desde el primer momento que la vio.

Su figura ha sido la gran protagonista de las reacciones que han surgido alrededor del documental y es que ha sido una de las primeras veces que se pone nombre y rostro a una de las infidelidades del jugador. La prensa británica lleva semanas hablando sobre ella, especialmente después de que la modelo decidiera romper su silencio en una intensa entrevista con el medio Daily Mail donde confesaba cómo fue su relación con 'Becks'.

Ahora, otro medio como Mirror desvela una cuestión muy importante: cómo nació esa relación extramarital entre el por aquel entonces jugador del Real Madrid y la modelo que se convirtió en uno de los pilares sobre el que la familia construyó su vida en la capital de España. Allí fue donde de verdad tuvieron que hacer frente a la presión mediática de una manera constante y casi asfixiante. Fue su etapa más dura.

Rebecca Loos, en aquel momento, era una joven neerlandesa que conocía perfectamente España, ya que había nacido en nuestro país. David se mudó el primero hacia Madrid, mientras Victoria esperaba todavía en Inglaterra. Aprovechando esa soledad, el futbolista no dudó en acercarse a la atractiva mujer que iba a hacerse cargo de su familia y del orden de su casa.

Rebecca, de copiloto en el coche junto a David Beckham. Gtres

Tal y como relata la prensa británica, fue el asistente personal de Victoria quien confió en Rebecca Loos para estas labores. Tanto es así que le pidió a la modelo que tratara con la cantante todos los temas relacionados con la familia, incluso que le ayudara a decidir en qué casa se asentarían de manera definitiva, ya que David y Victoria no se ponían de acuerdo.

Beckham aprovechó la coyuntura para acercarse a la mujer que tanto le había impresionado y que, a la larga, se convertiría en su amante. No sería la única, tal y como la propia Rebeca Loos ha afirmado. Pero, la clave de todo, estuvo en una frase que salió de los labios del propio David para mostrarle a Loos su interés.

Rebecca, que sabía lo que se jugaba, le dijo al jugador que no podía tratar con él por orden expresa de Victoria: "Le dije que me habían dado instrucciones de no hablar con él sobre estas cosas". Sin embargo, David no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente ni a quedarse ahí y le ofreció el camino del silencio para comenzar su affaire: "No tenemos que decírselo a nadie".

Esa frase terminó rompiendo las defensas de Rebecca Loos y el jugador británico consiguió su verdadero objetivo: iniciar una relación a espaldas de su mujer con la asistente de su familia. Lo que empezó siendo una relación profesional terminó en romance tras un coqueteo previo.

Ahora, Rebecca Loos recuerda esta vivencias mientras continúa su vida lejos de los Beckham. Reside en Noruega con su marido y sus dos hijos. Trabaja de monitora de yoga y, desde hace unas semanas, aguanta las críticas y los ataques por haberse metido en mitad de uno de los matrimonios más mediáticos de las últimas décadas. Ese triángulo amoroso, que David todavía no ha reconocido, hizo tambalearse al matrimonio en su momento más difícil.

