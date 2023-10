Encontramos el mono 'made in Spain' con el que recrear la estética retro de Cher en los años 70

Son muchas las celebrities que nos inspiran a la hora de vestirnos, sus looks más icónicos están grabados a fuego en nuestra retina, haciendo que nos dejemos influenciar en cualquiera de nuestros looks del día a día, pero sobre todo de fiesta. Musas que han hecho historia por su estilo inconfundible así como por alguno que otro en especial. Del conocido vestido de la venganza de Lady Di tras la publicación de la infidelidad por parte de su marido, el príncipe Carlos (74 años), al icónico vestido rojo con escote de corazón que lució Julia Roberts (55) en Pretty Woman.

Uno de los iconos de moda más conocidos de la historia es Cher (77), la cantante se convirtió en todo un referente por sus looks rompedores en todo momento y aunque fueron muchos los que no pasaron desapercibidos, hay uno en concreto que es el favorito de todos nosotros, el que lució para acudir a la Gala Met de 1974. Cher apostó por un diseño prácticamente transparente y rematado con plumas al final de las mangas y de las perneras.

En una gala bajo el nombre de Romantic and Glamorous Hollywood Design, la cantante acudió acompañada del diseñador Bob Mackie (83) con uno de los estilismos más emblemáticos de su carrera. El diseño que eligió para la ocasión fue revolucionario en muchos aspectos. Se trataba de un mono ajustado, confeccionado en una tela prácticamente transparente y cubierto de lentejuelas que destellaban con cada paso que daba, complementadas por el movimiento de las plumas al caminar. Un look que no solo causó sensación en aquel entonces, sino que continúa siendo una fuente de inspiración para la moda actual y son muchos los que han recreado sus looks de diferentes formas en sus colecciones.

La cantante Cher en la Gala Met de 1974.

Ahora tú también puedes recrear la estética retro de Cher en los 70 con este mono made in Spain que te conquistará a simple vista para lucir como una verdadera estrella. La firma de estilo ibicenco Charo Ruiz ha diseñado el mono Risha que se pondría la mismísima Cher en 2023. Se trata de un diseño donde la combinación de volúmenes en mangas y pantalón apuestan por el movimiento para crear sinuosas y sugerentes siluetas que invitan a celebrar en los momentos más especiales de la temporada.

Está confeccionado en una mezcla de tejidos que se encuentran en tal disposición que hacen que este mono siente bien a cualquier figura, estilizando a la vez. Un diseño disponible en color blanco o negro con semitransparencias que querrás llevar en tu próximo evento siguiendo el estilo de Cher.

Mono Risha de Charo Ruiz.

