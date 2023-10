Vicky Martín Berrocal moderniza el look 'working' con una gorra de No Ni Ná

Las gorras son por excelencia un complemento infalible del verano. Pero su gran presencia en el street style la han posicionado como el gran accesorio estrella de cualquier temporada. No en vano, forman parte de las colecciones de las grandes firmas, pero también de nuevas marcas, como No Ni Ná, que entre su propuesta incluye una elegante propuesta que ha enamorado a conocidas VIPs, como Vicky Martín Berrocal (50 años).

Tal y como ha mostrado en sus redes, la diseñadora ha incorporado en su armario la gorra 'arena', un básico que ha lucido como complemento de un clásico traje a tono. Así, Vicky Martín Berrocal ha modernizando de una forma original el clásico look working, consiguiendo un estilo sporty chic.

En cuanto a la gorra, se trata de un diseño sencillo y elegante, con el logo de la marca bordado en la parte frontal y la firma en la parte trasera. Es de 100% algodón y cuenta con cierre ajustable que permite llevarla más ajustada u holgada. En el caso de Vicky, además, es un plus, ya que puede compartirla con su hija, Alba Díaz (23), quien suele buscar inspiración en su armario.

[Vicky Martín Berrocal agotará el conjunto viral de su firma, ideal para lucir tipazo: manga murciélago y palazzo]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

El mismo diseño, valorado en 22 euros, también está disponible en tonos menos neutros para aquellas que quieran romper con lo clásico y busquen dar a su look un toque de color. Por el mismo precio, se puede adquirir el diseño en verde, azul bebé o rosa.

En cuanto al resto del outfit, acentuando su estilo deportivo, Vicky Martín Berrocal ha completado el traje con una camiseta básica blanca y unas zapatillas a tono. Entre las piezas chic, ha optado por un maxi bolso marrón de Céline y accesorios en dorado.

El estilo ha sido todo un acierto y así se lo han hecho saber sus seguidores. "Me encanta tu outfit, siempre espectacular", "Amo tu look" o "Estilazo a tope", son algunos de los comentarios que le han dejado sus followers. Vicky, además, ha recibido el aplauso de Paz Padilla (54) que, como fundadora de No Ni Ná, ha presumido de la elección de la diseñadora.

En el mismo post, Paz Padilla le ha comentado: "Guapa. Y esa gorra que bien te sienta". Pero la presentadora, además, ha compartido la foto en sus stories con un cariñoso mensaje: "No puede estar más guapa con nuestras gorras. Te quiero".

Sigue los temas que te interesan