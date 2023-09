Alba Díaz ya tiene el 'total look white' de la temporada: es el pantalón y corpiño de punto de Calvin Klein

Alba Díaz (23 años), la única hija en común de la diseñadora Vicky Martín Berrocal (50) y el torero Manuel Díaz 'El Cordobés' (55), ha vuelto a arrasar en las redes sociales con su último posado.

La influencer compartía hace unas horas en su perfil de Instagram una galería de imágenes de ella que fueron tomadas nada más y nada menos que por el portero del edificio de su casa instantes antes de irse de cena. "Me voy a cenar y le he pedido a mi portero si, por favor, me podía hacer estas fotos porque me gustaba mucho el look. Le he tenido 15 minutos ahí al pobre. Besitos desde aquí Gregorio", escribía en la publicación.

Además de revolucionar por quién ha sido su fotógrafo, también lo ha hecho por su outfit, un total look white ideal para darle vitalidad y comodidad al outfit este otoño. "Guapísima", "Tienes mucha clase", "Disculpa mi curiosidad, ¿es un sujetador, verdad?", son algunos de los comentarios que se superponen.

Efectivamente, una de las prendas es un corpiño, y EL ESPAÑOL tiene todos los detalles. Es el corpiño de Calvin Klein. Está confeccionado con nailon cepillado y lana, cuenta copas triangulares sin forro, sin relleno y sin cierres y una cinta inferior de punto.

Es ideal tanto para estar por casa como para salir a la calle, ya que ahora salir a la calle en lencería es una clara tendencia. Celebrities como Kim Kardashian (42), Naomi Campbell (53) o Jessica Goicoechea (26) son sólo algunas de las que han lucido este tipo de prenda fuera de sus casas. En concreto, el que viste Alba Díaz cuesta 44,90 euros y hay tallas desde la XS hasta la XL, pudiendo adaptarse a cualquier tipo de pecho.

El pantalón también es de la firma estadounidense, es de punto suave y es el conjunto del sujetador. También está diseñado de nailon cepillado y lana, cuenta con un ajuste regular, una cintura elástica de canalé y pierna recta. También hay desde la XS hasta la XL y tiene un precio de 74,90 euros.

Sin embargo, ya que las bajas temperaturas están llegando, Alba ha decidido combinarlo con una blazer también blanca de Nanushka, un bolso de Yves Saint Laurent y unas Adidas rosas.

