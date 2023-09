El sorprendente cambio de imagen de Miley Cyrus que ha revolucionado a sus seguidores

Miley Cyrus (30 años) conoció la fama gracias a su interpretación de Miley, una cantante adolescente que se ocultaba bajo una peluca rubia y el nombre artístico de Hannah Montana. Fue uno de los iconos adolescentes de muchos niños que encendían la televisión para ver Disney Channel.

Después de 17 años de fama, la artista continúa cosechando éxitos en su carrera musical. Recientemente, ha lanzado su octavo álbum de estudio, Endless Summer Vacation, en el que se incluyen una de las canciones más escuchadas del verano, Flowers.

La artista saltó a la fama cantando temas como The best of both worlds, Nobody's Perfect o Let's Get Crazy con tan solo 14 años. Corría el año 2006 cuando Miley se convertía en una estrella internacional que destacaba por su larga melena rubia y su flequillo recto.

Sin embargo, en 2009, se pudo ver a la joven con un estilo más maduro en su forma de vestir y de peinarse. Concretamente, empezó a llevar la melena suelta y con ondas, aunque siempre probaba todo tipo de peinados.

Desde entonces, el cuero y el color negro pasan a formar parte de su armario, aunque lo ha llamado la atención de sus seguidores ha sido su reciente cambio físico. La estadounidense ha compartido una fotografía reciente en sus redes sociales donde se puede apreciar un cambio de look.

El radical cambio de imagen de Miley Cyrus

Miley Cyrus ha decidido volver a sus inicios y ha dejado boquiabiertos a sus seguidores. La actriz ha apostado por el color tendencia de la temporada otoñal y ha regresado a su cabello oscuro.

Concretamente, se ha tenido de castaño, que es su color natural. Atrás deja su intenso rubio después de muchos años. La artista ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram donde se puede apreciar este cambio.

Miley Cryrus ha publicado varias fotografías en las que se puede ver su nueva imagen mientras posa con un bolso de color rojo de piel acolchada. "Felicidades por tu hermoso show debut como director creativo Gucci. Tu impresionante corazón se mostró en cada puntada. Te amo y estoy muy orgulloso", ha indicado en su contenido.

El 'post' ya ha cosechado más de 1.500.000 'me gustas', donde sus seguidores no han dudado en mostrar su opinión ante el radical cambio de imagen. "He estado esperando este momento diez años", "Bienvenida al lado oscuro otra vez" o "Siento que estoy otra vez en 2008".

La cantante está inmersa sus últimos sencillos, Flowers y Used to be Young. Además, se encuentra viviendo un gran momento sentimental junto a su novio Maxx Morando. Miley Cyrus llevaba tiempo queriendo un cambio de aspecto y volver al cabello oscuro. Así lo explicó en Today, donde manifestó que quería teñirse de morena para acudir a la fiesta de Nochevieja de la que fue protagonista en la NBC.

Sin embargo, la cantante Dolly Parton le recomendó que no se tiñera. "Nunca había visto a Dolly tan asustada", señaló Cyrus. "Actuó como si le hubiera dado la peor noticia que te puedas imaginar", manifestó en ese momento Dolly Parton. Por ello, Miley Cyrus siguiendo apostando por su melena rubia, aunque ahora ha decidido dar un cambio en su color de pelo.

