Georgina Rodríguez tiene dos nuevos bolsos de Dior que tú también querrías tener en tu colección: los detalles

Georgina Rodríguez (29 años) es una de las influencers más populares del panorama nacional como internacional. Su lujosa vida engancha cualquiera que siga su contenido. Entre su fondo de armario, la pareja de Cristiano Ronaldo (38) destaca por su millonaria colección de bolsos. Marcas como Gucci, Dior, Balenciaga o Hermes nunca fallan.

La empresaria es una enamorada de la moda y, sobre todo, de las firmas exclusivas. Cuenta con piezas que alcanzan los 100.000 euros y otras que descienden a los 2.000, y siempre presume de ellas en sus redes sociales.

La influencer acumula casi 52 millones de seguidores en Instagram, actualiza casi a diario su perfil en el que muestra sus looks, sus prendas favoritas y su vida familiar. Sin embargo, los bolsos juegan un papel fundamental en su feed. En casi todas sus publicaciones aparece con uno de estos complementos y rara es la ocasión en la que repite fotografía con el mismo. Da igual si es para una alfombra roja, para ir en su jet privado o para ir a la playa, nunca puede faltar en su outfit un bolso de lujo.

Como no podía ser de otra forma, en su última publicación no aparece con uno, sino con dos de la firma Dior. EL ESPAÑOL tiene todos los detalles de ambos. Por un lado, en el otro asiento del coche donde ella se encuentra, está el bolso Dior Toujours, presentado en el desfile Primavera-Verano 2023. Este se distingue por su diseño casual y práctico y su diseño de piel de becerro negro con pespuntes Macrocannage.

Además, cuenta con un compartimento interior con una pochette a juego para organizar todas sus pertenencias básicas y el cierre es perfecto para proteger sus pertenencias. La D del cierre se gira para ajustar los laterales y realzar la silueta del bolso. Las asas se pueden ajustar c para poder llevar el bolso mediano en la mano o colgado del hombro. También viene con charms de DIOR y con una funda protectora. Este tiene un precio de 3.500 euros.

Por otro lado, está el bolso que sujeta con sus manos y que va a juego con el color de sus uñas: el bolso Lady Dior en tamaño mediano, tono granate y efecto cocodrilo. No obstante, este no aparece en la página oficial de la firma, por lo que se desconoce su precio. Tal y como añade en las imágenes que han acaparado la atención de sus followers, la influencer se encuentra en París y ha acudido al desfile de Loewe con otro look.

