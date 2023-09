Rosalía y el vestido de aberturas con el que ha brillado en París: descubrimos su marca

Rosalía (31 años) se ha convertido esta semana en la protagonista de la semana de la moda de París. La artista no ha querido perderse ni un desfile y ha disfrutado de todos ellos en la front row junto a rostros internacionales conocidos como Jenna Ortega (21), Kylie Jenner (26) o Jennifer Lawrence (33).

Aunque se ha comentado, y mucho, cada una de sus apariciones en la capital francesa, sus estilismos se han convertido en tendencia. Ha pasado de ser la reina del trash a ser la reina del nuncore, tendencia otoñal que se define por su austeridad y minimalismo, sus colores neutros y donde prima por encima de todo la calidad.

Pero sin duda, uno de los estilismos más comentados de la artista ha sido el que llevó al desfile de Acne Studios, celebrado este miércoles 27 de septiembre en París. Para la cita, optó por un look diferente a lo que había llevado en sus anteriores apariciones públicas en la capital francesa. Como el evento giraba en torno al negro, eligió un vestido de longitud midi, de tejido satinado con detalles drapeados y con una abertura asimétrica en la zona del abdomen.

Rosalía en el desfile de Acné Studios. GTRES

Se trata de un cut-out que separa la parte superior de la inferior, aunque está unido por los laterales. Aunque destaca el corte delantero, en la parte de la espalda el vestido cuenta con una abertura mucho más pequeña.

Su elección también desfiló por la pasarela, aunque en otros colores. Por el momento, el conjunto todavía no se encuentra disponible en la web de la marca. Como toque diferencial, Rosalía escogió un mini bolso en color lavanda, que resaltaba frente al vestido negro y que está disponible en la web con un coste de 1.229 euros. Para la parte inferior, optó por unos zapatos de punta witchy plateados. Para los complementos, se decantó por unos pendientes dorados largos que resaltaban al llevar el pelo recogido.

La intérprete de Motomami fue la imagen de la marca en 2022 y, precisamente, fueron quienes la vistieron en los conciertos de su última gira. Para esta campaña, la estrella es su gran amiga Kylie Jenner.

Rosalía y Kylie Jenner en el desfile de Acné Studios.

Rosalía no solo acaparó todas las miradas por su estilismo, también lo hizo por estar acompañada de una de las personalidades más reconocidas a nivel internacional: Kylie Jenner. La modelo también se decantó por un look de la marca sueca. Para ello, escogió un vestido rojo de manga larga con un gran volante en la parte inferior. Lo complementó con unas gafas negras que decidió no quitarse en todo el desfile.

