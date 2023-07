Heidi Klum triunfa con su vestido 'made in Spain' (y Ana Obregón lo tiene igual pero en otro color)

La moda española traspasa fronteras y es un referente entre las celebrities internacionales. Entre ellas, Heidi Klum (50 años) que ha puesto un toque made in Spain en su armario y ha presumido en redes de su nuevo estreno. Curiosamente, no permite que se hagan comentarios en sus publicaciones y tampoco que aparezca cuántos likes tienen las publicaciones, pero sus más de once millones de seguidores seguro que han aplaudido un look veraniego absolutamente perfecto.

La modelo y presentadora alemana pasa unos dias de vacaciones en Francia con su marido, el músico Tom Kaulitz (33), y ha elegido un diseño de Charo Ruiz para una de sus jornadas. Esta creadora de moda, nacida en Sevilla pero afincada en Ibiza, es todo un referente para famosas e influencers que valoran sus creaciones muy ligadas a la artesanía y la alta calidad de sus prendas.

Heidi luce el modelo Danny, un diseño de inspiración ibicenca que pertenece a la colección Bonita Paradise. Se trata de un vestido largo, confeccionado en algodón, con estampado floral y que cuenta con un corpiño ajustado de escote corazón, adornado con guipur, y una falda hasta los tobillos. Seguramente a muchas expertas en el mundo del corazón les suena de algo...

[Charo Ruiz, diseñadora del último vestidazo de Letizia: "La vi en persona y no me lo podía creer"]

Se trata de una de las prendas que eligió Ana Obregón (68) para presentar públicamente a su nieta en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA! el pasado mes de abril, aunque el suyo era blanco. No resulta asequible ya que cuesta 579 euros, pero no hay duda de que resulta ideal para el verano tanto para una ocasión especial, como para una simple jornada de turismo como ha hecho Klum.

Ella lo ha combinado con unas sandalias planas minimal en negro y unas gafas de sol; casi sin joyas para que las flores del diseño luzcan an todo su esplendor. Eso sí, lleva manicura en rojo emulando el color del estampado, ¡Un outfit perfecto! La modelo entra así en el Charo Ruiz team, del que ya forman parte desde Georgina Rodríguez (29), hasta Nieves Álvarez (49) pasando por la mismísima reina Letizia (50), que el verano pasado brilló con un maxidress de flores en Mallorca.

Charo se confiesa feliz de que todas ellas se sientan cómodas con sus creaciones: "Me siento muy orgullosa de ver cómo un estilo tan personal lo entienden mujeres con tanto estilo y peso dentro del mundo de la moda".

