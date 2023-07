De escote 'bardot', estampado y de rebajas: así es el vestido 'made in Spain' (para lucir moreno) de Patricia Conde

En pleno verano, las redes empiezan a inundarse con todos los looks de influencers y celebrities en los mejores destinos paradisíacos. Es el momento de descansar, tomarse un respiro del día a día y coger fuerzas para los próximos meses que estarán cargados de mucho trabajo. Todos descansamos y desconectamos durante unas semanas, pero lo que no cesa es el afán de nuestras prescriptoras de estilo por mostrarnos los mejores looks estivales que nos inspirarán para luego ponernos manos a la obra con nuestras maletas y no conformarnos con cualquier look para ir a la playa.

Destinos que van desde el otro lado del océano hasta otros más locales como Mallorca, donde hemos visto a Patricia Conde (43 años) pasar unos días de relax. Esta vez, la presentadora ha sorprendido con un look (de lo más local) en tierras baleares para disfrutar de una de las noches de sus vacaciones. Esta vez además, ha llevado un estilismo de lo más favorecedor y con sello español.

Conde ha sorprendido con un diseño made in Spain de la firma ibicenca Charo Ruiz. Un vestido en color fucsia y naranja donde el escote bardot y los volantes del mismo son los verdaderos protagonistas de su look. Todo ello acompañado por una favoreceroda silueta 'A' que consigue que la prenda se adapte perfectamente al cuerpo. Un diseño de su colección Fruition Broderie, disponible en cinco colores y que además, está rebajado en su página web.

La presentadora con vestido de Charo Ruiz. Instagram

En la web este diseño se puede encontrar bajo el nombre de 'vestido corto Dalia'. Se puede encontrar en negro, naranja/fucsia, fucsia broderie, blanco y lila/verde. Las tallas van de la XS a la L. Su precio antes era de 489 euros y ahora se puede comprar por 389.

Patricia Conde lo ha combinado con accesorios minimalistas y muy sencillos como una cadena fina al cuello y unas sandalias romanas doradas.

Sobre Charo Ruiz:

Charo Ruiz nació en Sevilla y se trasladó a Barcelona con sus padres. Ejerció de modelo y trabajó para grandes modistos como Pertegaz o Pedro Rodríguez y a finales de los años setenta se afincó en Ibiza donde creó su propio taller y showroom.

La esencia ibicenca y la pasión por su Andalucía natal han marcado el camino de su éxito convirtiéndola en una de las diseñadoras españolas más reconocidas fuera, y dentro, de nuestras fronteras. Estandarte de las colecciones crucero, sus creaciones siempre han estado muy ligadas a la artesanía y el buen hacer con diseños de alta calidad que han logrado enamorar a celebrities e influencers nacionales e internacionales.

