El lazo, el accesorio más naíf que conquista a 'celebrities' desde Brigitte Bardot a Penélope Cruz

Las celebrities siempre han sido todo un referente de estilo al que acudimos para encontrar inspiración a la hora de vestirnos tanto para el día a día como para un evento o una ocasión que requiera de un look un poco más especial. Muchas veces nos empeñamos en conseguir el mejor estilismo cuando el secreto puede estar escondido entre los accesorios, complementos que tienen la capacidad de darle la vuelta por completo a cualquier look.

Uno de los favoritos de las celebrities de todas las décadas es uno que ya lució Brigitte Bardot, del que Penélope Cruz (48 años) es una gran embajadora pero, que tú también llevaste durante un montón de años y casi sin darte cuenta. Así es, el accesorio más naif que conquista a mujeres de todas las edades es el lazo. De todos los colores, tejidos y tamaños, los lazos son el mejor complemento a la hora de darle una vuelta de estilo a cualquier look y conseguir así un toque preppy y, en cierto modo, aniñado.

Se trata de una tendencia de estilo clásico que permanece en mayor o menor medida, de hecho en muchas ocasiones gracias a las celebrities que lo traen de vuelta cuando menos se le espera. Para recoger la mitad de la melena, para acompañar a un recogido como una coleta o para llevar a un lado del cabello, las opciones son tantas como diseños tiene You Are The Princess.

Penélope Cruz en París. Gtres

Estos son algunos de ellos y así puedes llevarlos para darle ese toque naif a tus próximos looks.

1. Clásicos y con efecto piel: Una de las opciones son los lazos en su versión más clásica, es decir, de tamaño medio y con una forma perfecta para llevar a diario con unos vaqueros y una camisa blanca. Un modelo además de lo más asequible para aquellas chicas que no quieran llevar accesorios demasiado arriesgados.

2. Largos y estampados: Para las que busquen un diseño más desenfadado e informal, estos lazos largos y estampados son una versión actualizada del clásico diseño. Con una forma muy fina, se presentan como los favoritos para llevar en las melenas más largas con un semi recogido con efecto effortless.

3. Formato XL: Los vimos ya este otoño invierno y los lazos en formato XL serán los grandes protagonistas del verano en colores claros como amarillo, rosa o beige. Diseños que no solo te acompañarán de camino a la playa, porque también son ideales para llevar en todos los eventos que están por venir en los próximos meses.

Los lazos de colores serán la tendencia este verano.

