'Like Father Like Son', el nuevo perfume de El Ganso que celebra la complicidad entre padres e hijos

'Like Father Like Son', la nueva fragancia de El Ganso.

El Ganso, fiel a su línea innovadora y única con productos que buscan la singularidad por encima de las modas pasajeras, ha presentado un nuevo perfume para padres e hijos. Aunque el lanzamiento coincide con la próxima celebración del Día del Padre, es una fragancia que pretende quedarse en la marca permanentemente. Así lo ha confirmado a EL ESPAÑOL Clemente Cebrián, cofundador de la firma.

El perfume lleva por nombre Like Father Like Son, como alegato a la complicidad que existe entre padres e hijos. Es una fragancia chispeante, con limón, toronja y jengibre, creada con un 97% de ingredientes naturales que no sólo resulta atractivo por sus notas olfativas.

Like Father Like Son, valorado en 54 o 39 euros según el tamaño del envase, llama la atención desde el primer momento por su colorido packaging, elaborado con materiales sostenibles y empleando el sistema braille para acercarlo a todas las familias. Una propuesta, según explica Clemente Cebrián a este medio, que sigue los valores de la marca y que se presenta como el regalo ideal para celebrar el Día del Padre.

¿A qué huele Like Father Like Son?

A mí me recuerda a un olor que mi hermano y yo teníamos de pequeños. A cuando nuestros abuelos nos daban una colonia. Se nos ha quedado esa idea de la niñez y cuando olimos el perfume por primera vez, nos encantó.

¿Cómo surge la idea de hacer un perfume que sirva para padres e hijos?

En el Ganso siempre ha habido una relación muy fuerte entre padres e hijos. Hemos hecho que vayan igual, con las mismas zapatillas o el mismo polo... Y vimos que de cara a los perfumes podíamos hacer lo mismo en un único producto.

¿Fue difícil llegar a una fragancia que pueda servir para adultos y niños?

Diría que para mi es complicadísimo. Pero al trabajarlo con el equipo de PyD (Perfumes y Diseño) fue muy fácil. Las opciones que nos dieron fueron estupendas. Nosotros ya teníamos cinco fragancias de hombre y dos de mujer. Faltaba nombrar al hijo. Esta sería la octava que sacamos.

¿Qué aceptación ha tenido?

Muy buena, estamos muy contentos. Así como de repente ha habido momentos en que un producto cuesta más o que va poco a poco y luego necesita un período de maduración, en este caso estamos viendo que está funcionando muy bien. Además, como tenemos próximamente el Día del Padre, lo estamos enfocando mucho como una opción de regalo y está funcionando.

¿Pero quedará a la venta permanentemente ?

Por supuesto. Ojalá sea así, porque lo que estamos viendo con algunas fragancias es que se han convertido en un producto habitual para el consumidor. Y cuando ves que repiten, te das cuenta de que has acertado. Esta vez hemos querido utilizar el Día del Padre como hito de lanzamiento, pero esperamos que siga teniendo los mismos resultados.

El packaging es bastante atractivo, muy colorido, tiene muchos símbolos... ¿Tiene algún significado?

La estética siempre va relacionada con El Ganso. Y en este caso, además, va relacionado con una actividad de campo entre padre e hijo. A parte, quisimos intentar un envoltorio específico, con braille. En la marca siempre buscamos la mezcla de la estética, detalles y colores con los valores que intentamos implementar en la compañía.

¿Cómo se dio la idea de implementar el sistema braille?

Es un aspecto muy importante. Fue una propuesta de Perfumes y Diseño y nos gustó mucho. Cuando nos lo propusieron nos pareció muy bonito. Si podemos aportar nuestro granito de arena, bienvenido. Ahora, de hecho, estamos valorando meterlo en etiquetas, en la ropa... Es una propuesta que no queremos que se quede aquí. Queremos desarrollarla.

Aunque El Ganso está mayormente enfocado a la moda masculina, ¿tienen pensado lanzar un producto similar por el Día de la Madre? Un Like Mother Like Daughter.

Ahora mismo es mucho mayor el porcentaje de hombre que de mujer, pero sí, tenemos planificado el lanzamiento de un perfume de mujer. No sé si podemos enfocarlo de cara al Día de la Madre, pero esperemos que sí. Lo que sí es seguro es que queremos ampliar el porfolio de mujer porque.

¿Cuáles son los próximos proyectos de la marca?

Ahora estamos muy ilusionados con las colaboraciones que hacemos. Por ejemplo, vestimos a la Selección Española de Fútbol, también hemos hecho una colección cápsula para Marchica (Formigal) que está funcionando fenomenal. Aparte colaboramos con muchas startups, especialmente en la parte de innovación. Ahora mismo acabamos de lanzar una edición que llamamos Granja de Gansos, donde ayudamos y apoyamos a empresas pequeñas, para que puedan crecer.

