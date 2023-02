Eugenia Martínez de Irujo y el top que demuestra que las lentejuelas son para todo el año

La época navideña suele ser el resurgir de las prendas de lentejuelas, pero lo cierto es que son para todo el año. Este clásico atemporal ha estado presente en el mundo de la moda durante décadas y sigue siendo una tendencia popular tanto en la pasarela como sobre el asfalto. Desde vestidos hasta accesorios, los pailletes pueden ser una adicción divertida y elegante para cualquier momento y cualquier look.

De hecho, las tendencias apuntan a que también son perfectas también para el día a día, algo perfecto pues permite sacar del armario esas prendas cargadas de brillo. Una de las formas más estilosas de llevarlas durante el día es a través de colores en tendencia, combinándolas con otras prendas que equilibren el outfit, como unos pantalones de cuero o una falda de tubo, logrando así ese toque casual chic.

Así lo ha demostrado Eugenia Martínez de Irujo (54 años), toda una it girl en redes, donde además de destacar por su naturalidad y personalidad, comparte sus divertidos y coloridos looks, en los que mezcla diferentes prendas y estampados. En esta ocasión, la duquesa de Montoro ha sorprendido a sus followers con un conjunto protagonizado por las lentejuelas.

Eugenia Martínez de Irujo en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Se trata del top Nalon de la firma asturiana Celia B, un diseño de paillettes estilo crop, de manga larga, ligeramente abullonada y con cuello cisne que Martínez de Irujo ha combinado con unos pantalones vaqueros con maxi campana y un cinturón slim de aspecto boho que le cae ligeramente por la cadera.

Lo más atractivo es su color rosa, uno de los tonos de la temporada, pues aporta un punto de feminidad. Se fabrica en tallas desde la XS hasta la XL y su precio es de 192,36 euros.

Como lo lleva Eugenia queda muy bien, pues tiene un aspecto sport, pero también se puede combinar con una falda a juego para crear un total look con el que es imposible pasar desapercibida, y que se puede convertir en una gran apuesta para un look de invitada. Su compañera ideal es la falda Sienra, una pieza con diseño de tablillas, de tiro alto, larga y con gran volumen cuyo precio es de 293,69 euros. Se hace en las tallas XS, S, M, L y XL y también es muy ponible pues, por ejemplo, se puede conjugar con una blusa blanca que no le robará ni un ápice de protagonismo.

