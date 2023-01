La actriz Esmeralda Moya enamora con una boina de estilo parisino diseñada por ella misma

No hace falta que venga una Filomena para salir a la calle abrigada y ya se sabe llevar los pies y la cabeza calientes es crucial para no pasar frío. Por eso, los accesorios destinados a cubrir la parte superior del cuerpo son indispensables en el armario, además cumplen una importante función a la hora de rematar un look. Los hay de diferentes estilos, pero con el que está arrasando Esmeralda Moya (37 años) es con una boina para las forofas del chic parisien.

La actriz, conocida por series como Los Protegidos, Tierra de lobos o Servir o proteger, también es diseñadora y crea sus propios sombreros que vende a través de Instagram. Los hace por encargo y sus clientas pueden elegir los adornos que quieren añadir. "Boinas calentitas que podéis encontrar en mi cuenta. Si eres de las que cuidan tu outfit hasta el más mínimo detalle, ¡aquí están mis sombreros y boinas! Lo pongo bonito y a tu gusto para ti", dice en su presentación.

Una de las piezas más dulces de su colección es una boina rosa de lana, con corazones rojos de lentejuelas en la parte delantera. Ideal para adornar melenas rubias como la de Esmeralda y se colocan ladeada. Está disponible en varios colores como el blanco, malva y granate, con el adorno en color plata.

La actriz vende sus boinas por Instagram.

Como apunte de moda y tendencias destacar que las boinas se han paseado por las pasarelas otoño-invierno de prestigiosas firmas como Gucci y Paul & Joe, así que no pueden faltar esta temporada. Con ellas se puede bordar conjuntos dulces y de aire preppy, aunque también son una buena opción para los de oficina o las más urbanas e informales.

Esta que luce la actriz sería una compra ideal de cara al día de San Valentín, que se celebra el próximo 14 de febrero, por los corazones que incluye. Ya sea para regalar o para poner el toque Cupido al estilismo de esa fecha, es la excusa perfecta para incorporarla al ropero.

Pero Esmeralda no sólo customiza este tipo de gorros, en su web también hay sombreros tipo Fedora de diferentes tonalidades, todos ellos con adornos de diferentes clases: tiras estampadas, pompones, lazos, pedrería, etc.

Hace dos años que se embarcó en esta aventura que para ella es un sueño cumplido. "Diseñar sombreros ha surgido desde el confinamiento, paso mucho tiempo confinada en casa, cuidándome mucho y decidí hacer algo puntual y creativo. Me hace ilusión que la gente tenga algo hecho por mí. Es algo pequeñito, ¡iré sacando sombreros desde la ilusión!", confesaba a EL ESPAÑOL en noviembre de 2020.

