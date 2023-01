Mariló Montero tiene la chaqueta de cuadros que queda perfecta con cualquier 'look'

Mariló Montero (57 años) nunca pasa inadvertida. Además de por su excelente currículum profesional -en la actualidad, ha triunfado sin cuartel como copresentadora del espacio Todo es mentira-, su exquisito gusto a la hora de vestir no cesa de copar titulares en la prensa especializada.

Objetivamente, son muchos los entendidos en moda que la definen como una mujer elegante. A esta cualidad se le puede añadir su gran carácter prescriptor, pues más allá de su profesión en los medios de comunicación, Montero ejerce, sin pretenderlo, de influencer y todo lo que publicita termina agotándose. Siempre que acude a un acto público, brilla con luz propia.

Lo ha vuelto a hacer en su última publicación, donde posa con una chaqueta que ha enamorado a sus 102.000 seguidores. La que fuera conductora del espacio La mañana de TVE ha lucido una chaqueta de la firma The Kooples.

Inmersa en otro gran proyecto televisivo, El Desafío, en Antena 3, Montero ha posteado lo que sigue: "Look de hoy para la rueda de prensa de El Desafío. Se estrena el viernes".

Se trata de una chaqueta de vestir estampada, de lana y a cuadros. En blanco y negro, es de corte recto, tiene cuello sastre con muescas y dos bolsillos con solapa. La chaqueta se encuentra súper rebajada, pues inicialmente estaba a la venta por 365 euros, pero ahora puede ser tuya por 255. Está disponible en diferentes tallas, dispone de forro y su fabricación es de lana cien por cien.

En esta ocasión, la madre de Rocío Crusset (28), y exmujer de Carlos Herrera (65), ha completado su look con unos pantalones de infarto. Se trata de un pantalón negro, de piel lisa y con tachuelas. Tiene cierto corte acampanado, dispone de cinco bolsillos y está fabricado en piel de cordero.

Su precio es de 695 euros. Por lo que se puede comprobar, Montero ha hecho caso a las sugerencias y, a nivel de zapatos, ha combinado su outfit con unos botines negros.

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Qué guapa", "Top", "Estás espectacular", "Fiu, fiu", "Te ves extremadamente impresionante. Increíble conjunto, magníficos pantalones de cuero. Eres una diosa", "Me encanta el look", "Mujerón", entre otros.

